14時の日経平均は1125円安の5万2721円、ＳＢＧが204.56円押し下げ 14時の日経平均は1125円安の5万2721円、ＳＢＧが204.56円押し下げ

26日14時現在の日経平均株価は前週末比1125.27円（-2.09％）安の5万2721.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は172、値下がりは1393、変わらずは31と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は204.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が84.23円、ファストリ <9983>が75.41円、東エレク <8035>が74.2円、ＴＤＫ <6762>が41.87円と続いている。



プラス寄与度トップはニトリＨＤ <9843>で、日経平均を9.23円押し上げている。次いでメルカリ <4385>が8.39円、コナミＧ <9766>が2.84円、大塚ＨＤ <4578>が2.81円、住友鉱 <5713>が1.70円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は水産・農林、陸運の2業種のみ。値下がり1位は輸送用機器で、以下、電気機器、銀行、卸売、ガラス・土石、金属製品と並ぶ。



※14時0分0秒時点



株探ニュース

