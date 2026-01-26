★午後のひと時を幸せに過ごせる人気ご褒美スポットを調査！ ★

 

日々忙しく過ごす皆さんに午後の幸せな過ごし方をご紹介！

高級ホテルのデザートやビュッフェ

さらに、今が旬のいちごスイーツも続々登場！

 

【出演者】

小島奈津子・早見優・村上佳菜子

【ご紹介させていただいた施設】

●ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

　白いちごのホワイトパフェ　４４００円

　※別途サービス料15%かかります

●アロフト東京銀座

　サラダバーといちごの収穫祭　５０００円

●ザ・レギャン・トーキョー

　ベリー＆ベリーアフタヌーンティー　４８００円

　【推しカラーくまちゃん付】ベリーベリーアフタヌーンティー　６８００円

●THE FARM 星空いちご園

●大竹いちご園

●GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE 青山店

　佐賀県産“いちごさん”とマスカルポーネチーズアップルパイ　

　テイクアウト（1カット）　880円

●キル フェ ボン青山

　金平糖型 佐賀県産 “いちごさん”フレジエのタルト　１３９８円

●アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル表参道

　佐賀県産「いちごさん」とピスタチオクリームの

　いちごサンドミルクレープ2026　（お茶付き）２０６８円

　※数量限定

　つぶつぶ“いちごさん”ソーダ

　※単品販売なし、ケーキセットのみ

　※数量限定