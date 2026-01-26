１月２６日（月）のヒルナンデス！は★午後のひと時を幸せに過ごせる人気ご褒美スポットを調査！ ★
日々忙しく過ごす皆さんに午後の幸せな過ごし方をご紹介！
高級ホテルのデザートやビュッフェ
さらに、今が旬のいちごスイーツも続々登場！
【出演者】
小島奈津子・早見優・村上佳菜子
【ご紹介させていただいた施設】
●ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
白いちごのホワイトパフェ ４４００円
※別途サービス料15%かかります
●アロフト東京銀座
サラダバーといちごの収穫祭 ５０００円
●ザ・レギャン・トーキョー
ベリー＆ベリーアフタヌーンティー ４８００円
【推しカラーくまちゃん付】ベリーベリーアフタヌーンティー ６８００円
●THE FARM 星空いちご園
●大竹いちご園
●GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE 青山店
佐賀県産“いちごさん”とマスカルポーネチーズアップルパイ
テイクアウト（1カット） 880円
●キル フェ ボン青山
金平糖型 佐賀県産 “いちごさん”フレジエのタルト １３９８円
●アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル表参道
佐賀県産「いちごさん」とピスタチオクリームの
いちごサンドミルクレープ2026 （お茶付き）２０６８円
※数量限定
つぶつぶ“いちごさん”ソーダ
※単品販売なし、ケーキセットのみ
※数量限定