¡Ö¼Â²È¤Ë°ì½ï¤Ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¡×ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ¤È¿²¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÃË¡¡ÊÆ¹ñ¿Ê³Ø·Ð¤ÆNPBÌÜ»Ø¤¹»°¹¥¾ÂÀ
¡¡ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÃæÆü¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë·Á¤ÇÃÏ¸µ¡¦»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¼ê¡¦²¬ÎÓ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤ÏµåÃÄ¤ÎÌÌ¡¹¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥¬¡¼¤â»²²Ã¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÁ°Àî¤È¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿»°¹¥¾ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤Ê¤É°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Á°Àî¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æº£½©¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¸áÁ°Ãæ¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÁ°Àî¤È»°¹¥¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤È2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤äµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°Àî¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤µ¤é¤ËÊ¢Íî¤Á¤·¤¿¡£¡Ö¼Â²È¤Ë°ì½ï¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤ÆÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¡£À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¼«¼ç¥È¥ì»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¡Ö°ì½ï¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬4ÅÙ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£»°¹¥¤ÎÁ°Àî²È¤Ø¤Î¡Èµï¸õ¡É¤ÏËèÅß¹±Îã¤À¤È¤¤¤¦¡£»°¹¥¤Ï¡ÖËèÇ¯Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë±¦µþ¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£±¦µþ¤Î¥Ñ¥Ñ¤â¥Þ¥Þ¤âÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»°¹¥¤Ï°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¼ç¼´¤ÎÁ°Àî¤È¤È¤â¤Ë½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Â´¶È¸å¤ËÁª¤ó¤À¿ÊÏ©¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ÎËÜ¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¡£ÃÒÊÛ¤Î»þ¤âºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£±¦µþ¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤òÉ¬»à¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ4Ç¯¸å¤ËÂ´¶È¤·¤¿»þ¤ËÎÉ¤¤ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Û¤Ü½¤¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¾ÍèÅª¤Ë±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡Á°Àî¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÅÏÊÆ¤Ï»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç³Ø¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ò»°¹¥¤Ï¡Ö¹Í¤¨Êý¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ºòÇ¯µ¢¹ñ¤·º£µ¨¤â·²ÇÏ¤Ç¥×¥ì¡¼Í½Äê¡£»°½Å¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¿²¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÁ°Àî¤«¤éÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î½õ¸À¤ò¼ø¤«¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤Ï2026Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤ÎÉñÂæ¤Ç±¦µþ¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡£±¦µþ¤ÏºÇ¶¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°Àî¤â¤Þ¤¿¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£¼«Ê¬¤¬»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÁÍ§¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç4Ç¯´Ö¤òÀï¤Ã¤¿Á°Àî¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¡È½¤¹Ô¡É¤ò½ª¤¨¤¿»°¹¥¤¬ºÆ¤ÓÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£»°½Å¤Ç¤ÎÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤ò½ª¤¨¤¿2¿Í¤¬¾¡Éé¤Î1Ç¯¤ËÎ×¤à¡£