¿¹¹âÀéÎ¤¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼38¼þÇ¯¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤ÉÈ¯Çä¡¡¡Ö»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×¤Î²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç»£±Æ
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖCHISATO¡¡MORITAKA¡¡in¡¡SAIPAN¡¡seen¡¡2025¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡É¤¬²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÙÈ¯Çä¤«¤é33Ç¯¡£»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼38¼þÇ¯¡Ê¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥¢¥ÊÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢·Ð°Þ¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º³¤¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤â³¹Êâ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤â¤Ë26Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬³«»Ï¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï2·î9Æü¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£