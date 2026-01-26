Ìó1Ëü±ß¤ÎWi-Fi 7¥ë¡¼¥¿¡¼¤¬29¡ó¥ª¥Õ¤Ç6000±ßÂæ¤Ë¡ª Amazon´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë
Amazon¤Ç¤Ï¡¢1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë9¡§00¤«¤é1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë8¡§59¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î2Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡ÖAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤ò³«ºÅ¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Wi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ä¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎTP-Link¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÎWi-Fi 7ÂÐ±þ¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÖArcher BE220¡×
º£¤ä¼«Âð¤Ë1Âæ¤Ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Î¤¬Wi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¡£PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌ¿®¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢1ÅÙ¹ØÆþ¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸åÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²¿Ç¯¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÀ½ÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ëTP-Link¤ÎWi-Fi 7ÂÐ±þ¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÖArcher BE220¡×¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê9,800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢29¡ó¥ª¥Õ¤Î6,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï155¡ß52.5¡ß170mm¡£2882+688Mbps¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢ ÅëºÜ¥Ý¡¼¥È¤Ï1Gbps WAN¡ß1¡¢1Gbps LAN¡ß4¡£¤Û¤«¤ÎÃæ·Ñ´ï¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡ÖEasyMesh¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖTether¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê½é´üÀßÄê¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú´ü´Ö¤Ï3Ç¯´Ö¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
