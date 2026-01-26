警察官として再びバディを組んだ、頑張り屋なウサギの「ジュディ・ホップス」と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの「ニック・ワイルド」が、夢の楽園＜ズートピア＞誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫っていく様を描く『ズートピア２』

旋風を巻き起こしている『ズートピア２』をさらに盛り上げるべく、入場者プレゼント第6弾として、日本限定・監督描き下ろしプレミアムアートボードの配布が決定しました☆

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』入場者プレゼント第6弾「プレミアムアートボード」

配布開始日：2026年1月31日(土)より全国の劇場にて数量限定で配布予定

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)、バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック： ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、郄嶋政宏、水樹奈々、柄本明、高橋茂雄（サバンナ）、熊元プロレス（紅しょうが）、高木渉、山路和弘、ジャンボたかお（レインボー）

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語、ユニークで多彩なキャラクター、そして現代社会に通じる深いメッセージが”もふもふなのに深い“と社会現象を巻き起こした、2016年公開の『ズートピア』

その待望のシリーズ最新作『ズートピア２』がメガヒット上映中です。

大旋風を巻き起こしている『ズートピア２』をさらに盛り上げるべく、入場者プレゼント第6弾として、超メガヒットを記念し、日本限定・監督描き下ろしプレミアムアートボード（A5）の配布が決定！

『ズートピア２』の監督バイロン・ハワード氏が日本への感謝の気持ちを込めて、日本限定で描き下ろしたスペシャルアートを使用したここでしか手に入らない特別な一枚です。

描かれているのは、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」を中心に、本作から登場した新キャラクター・ヘビの「ゲイリー」、ビーバーの「ニブルズ」、オオヤマネコの「パウバート」がぎゅっと寄り添うように集まり、思わず頬がゆるむ“かわいさ満点”のビジュアル。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の表情のかわいさは言わずもがな、仲間たちの表情や空気感までが愛おしく、観終えたあとの余韻をそのまま手元に残してくれるような仕上がりとなっています☆

2025年冬の公開直後から、全世界のファンたちを魅了し、アニメーション史に残る記録的快挙を次々と達成してきた『ズートピア２』

公開から1か月以上が経った今もなお、全米映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア91%、オーディエンススコア96%(※1月26日時点)、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス 「Filmarks(フィルマークス)」でも、レビュー5 点満点中4.2点(※1月26日時点)と、ディズニー・アニメーション史上最高得点を保持し続けています。

先日発表されたアカデミー賞でも長編アニメーション賞にノミネートされるなど、快進撃を続ける『ズートピア２』

その勢いはまだまだ止まらず、国内外でさらなる記録を打ち立てました！

笑いとスリル、そして胸を打つドラマが息つく間もなく畳みかけ、公開直後からSNSでも「何度でも観たい」「ラストで涙が止まらない」「ふたりの絆が尊すぎる」と共感の声が続々。

観客の熱は冷めるどころか広がり続け、リピート鑑賞者が後を絶たない“ZOO っと夢中”のムーブメントが、いまも全国の劇場を包み込んでいます。

日本国内では、公開8週目の週末興行収入ランキングでもNo.1の座を獲得し、ついに自身の最長記録を更新。

さらに、動員995万6,957人国内興行収入は135億7169万7332円（1月25日(日)時点）を記録し、社会現象的大ヒットとなった『アナと雪の女王２』（133.7億円）を突破する快挙を達成。

日本公開の洋画アニメーションでも歴代3位の成績となり、まさに“記録を塗り替え続ける超メガヒット”として、その勢いはとどまるところを知りません。

超メガヒットを記念して待望の3D版4D上映が決定！没入感をひと足先に味わえる告知映像も到着

日本中を“ZOOっと夢中”にさせている『ズートピア２』が、2026年2月6日(金)より待望の3D版4D(4DX MX4D)で上映決定！

あわせて解禁された告知映像では、『ズートピア２』の印象的なワンシーンが次々と映し出され、まるで＜ズートピア＞の世界がスクリーンを飛び越えてこちらに迫ってくるような楽しさが満載です。

3Dで味わう奥行きと、4Dならではの揺れや水しぶきといった演出は、まるでズートピアの世界に入り込んだような没入感を味わえること間違いなし！

さらに3D版4D上映限定の先着入場者プレゼントとして、3Dメガネ用カスタム耳型ステッカーが2週連続で登場します。

第1弾：メガネ用カスタム耳型ステッカー（ニック・バージョン）

配布開始日：2026年2月6日（金）より配布開始

第一弾となる2月6日より配布されるのは「ニック・ワイルド」のメガネ用カスタム耳型ステッカー。

メガネに貼り付けるだけで「ニック・ワイルド」の耳を再現できます。

第2弾：メガネ用カスタム耳型ステッカー（ジュディ・バージョン）

配布開始日：2026年2月13日（金）

2月13日からの第2弾では「ジュディ・ホップス」バージョンのメガネ用カスタム耳型ステッカーをプレゼント。

物語の世界観に浸りながら映画を楽しむことができます。

※3D版4Dバージョン鑑賞者限定配布（一部3D版4D上映劇場を除く）

※一人につき1つプレゼントされます

※数量限定。劇場により数に限りあるため、配布終了のばあいもあります

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切受け付けません

※特典は非売品です。転売は遠慮ください

※画像イメージです。

手にした瞬間、余韻がそっとよみがえる入場者プレゼント第6弾。

メガヒットを記念して上映される、待望の3D版4D上映にも期待が高まります！

2026年1月31日より全国の劇場にて数量限定で配布される、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』入場者プレゼント第6弾「プレミアムアートボード」の紹介でした☆

