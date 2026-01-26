¤ª¼é¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëËÜ³×À½¡ª¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×
³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPORCO ROSSO(¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½)¡×¤«¤é¡¢ËÜ³×À½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
½é·Ø¤ä¿À¼Ò¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¼é¤ê¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÊÝ´É¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ù
¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×
²Á³Ê¡§4,180±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¾Æþ¤ì¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§+550±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§¥¥ã¥á¥ë¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§²£5.6cm¡ß½Ä10.5cm¡ß¥Þ¥Á2cm
½Å¤µ¡§Ìó30g
ÁÇºà¡§ÆÊÌÚ¥ì¥¶¡¼(¥Õ¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¤è¤ê¡¢½é·Ø¤ä¿À¼Ò¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¼é¤ê¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÊÝ´É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëËÜ³×À½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×¤ò¡¢¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó°Æ¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼õ¸³À¸ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ä±þ±ç¤¹¤ëÊý¤«¤é¤Î¡ÉÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¥®¥Õ¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼é¤ê¤ò¡ÉÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¿·Äó°Æ
½é·Ø¤ä¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤ª¼é¤ê¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤É¤¦ÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼õ¸³¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤ä¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¡¢¤ª¼é¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÉÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ï¡É¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅØÎÏ¤¹¤ëËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¸«¼é¤ë²ÈÂ²¤Î´ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃúÇ«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸ËÜ¿Í¤¬»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂ÷¤¹¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯´ó¤êÅº¤¨¤ë³×À½ÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬À¸¤à¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜ³×¥±¡¼¥¹
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ª¼é¤ê·¿¤Î¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö20Ç¯¸å¡¢Â©»Ò¤Ë¾ù¤ë¥â¥Î¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¿¥ó¥Ê¡¼¡ÖÆÊÌÚ¥ì¥¶¡¼¼Ò¡×¤Ë¤è¤ë160¤â¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤¿¥Õ¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·¤Î³×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½ÏÎý¿¦¿Í¤¬°ìÅÀ°ìÅÀ¼êºî¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¼é¤ê2¤Ä¤Þ¤Ç¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê2Éô²°¹½Â¤¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ä¼Ö¤ËÁõÃå²ÄÇ½(¼è¤ê³°¤·¤â²ÄÇ½)¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹(Ë¥¤¤ÌÜ¤Ê¤·)¤Î´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤·Á¾õ¥«¥é¡¼¤Ï¥¥ã¥á¥ë¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î4¿§Å¸³«¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¾Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾Æþ¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÂçÊ¸»ú¤Î¤ß3Ê¸»ú¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ã¥È(.)¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹(¶õÇò)¡¢¥¢¥ó¥É(¡õ)¡¢¥¢¥Ã¥È(@)¤Ï³Æ1²ó¤À¤±»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¼ýÇ¼¤äAirTag(¥¨¥¢¥¿¥°)Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë³×¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬Áý¤·¡¢¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ³×À½ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÉÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¡É¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤Î·Á
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼õ¸³À¸ËÜ¿Í¤¬»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤é¤Î¹ç³Êµ§´ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö´ÔÎñ½Ë¤¤¤È¤·¤Æ3»ÐËå¤Ë¤ªÂ·¤¤¤ÇÂ£¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÎø¿Í¤ËµÇ°Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¡¢¤ª¼é¤ê¤¬2¤Ä¤âÆþ¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼é¤ê¤È°ì½ï¤Ë¥±¡¼¥¹¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ûÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÍÑÀ¤È±ïµ¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¾¦ÉÊ
¤³¤Î»þ´ü¡¢¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º ¥À¥Ö¥ë¥Û¥Ã¥¯¥¡¼¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§4,620±ß(ÀÇ¹þ)
1Ëç¤Î³×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥È¥é¡¦¥·¥ï¡¦¥·¥Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¶¯¤¤Éô°Ì¤ò¥á¥¤¥óÁÇºà¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥È¥áÉÕ¤½Ä·¿¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤½Ä·¿¤Î¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
»°³Ñ¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§7,920±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¶¡¼ZIP¥¡¼¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§8,580±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º ¤ª»¥¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¥ß¥ËºâÉÛ
²Á³Ê¡§7,920±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤ª»¥¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥ß¥ËºâÉÛ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º ¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§24,200±ß(ÀÇ¹þ)
³×¤ÎÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¡ÉÁÛ¤¤¡É¤òÃúÇ«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëËÜ³×À½¤Î¥±¡¼¥¹¡ù
¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¤ª¼é¤ê¤Ï¤¤¤¯¤ÄÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. 2¤Ä¤Þ¤Ç¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê2Éô²°¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
Q. Ì¾Æþ¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤Ï¤¤¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó(+550±ßÀÇ¹þ)¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÂçÊ¸»ú3Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤ª¼é¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëËÜ³×À½¡ª¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡× appeared first on Dtimes.