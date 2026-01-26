¤Ò¤«¤êÌ£Á¹ ÃæÅì¤Ç¤ß¤½¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿® ¥É¥Ð¥¤¤Î¿©ÉÊÁí¹ç¸«ËÜ»Ô¤Ë½ÐÅ¸
¡¡¤Ò¤«¤êÌ£Á¹¤Ï1·î26¡Á30Æü¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÅìºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿©ÉÊÁí¹ç¸«ËÜ»Ô¡ÖGulfood2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©Ê¸²½¤Î¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ß¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤·¤¿ÃæÅì¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖSHINSHU MISO 1Ô¡×¡¢Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¨ÀÊ¤ß¤½½Á¡Ö´ÊÃ±ËÜ³Ê¤ª¤ß¤½½Á¡×¡¢ËÜ³Ê¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌÍ³Ú¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤ß¤½½Á°Ê³°¤Ë¤â¤ß¤½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î»î¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤ß¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£