¥Þ¥¹¥ä¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡× µ¨Àá¸ÂÄê2ÉÊ¤òÈ¯Çä Çß¤·¤½Ì£¡õ¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡ÊÆ²ÛÀ½Â¤ÈÎÇä¤Î¥Þ¥¹¥ä¡Ê»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Î½Õ¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ1·î19Æü¤«¤é¡ÖÇß¤·¤½¡×¤ò¡¢Æ±26Æü¤«¤é¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÇß¤·¤½¡×¡Ê47g¡¢´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇÈ´150±ß¡Ë¤Ï¡¢18Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢µ¨Àá¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾¦ÉÊ¡£ºòÇ¯¤ÏÈÎÇä¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢Éü³è¤òË¾¤à¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨ºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Çß¤·¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬¸å¤ò°ú¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£É½ÌÌ¤ËÉÕ¤¤¤¿ÇßÆù¥Á¥Ã¥×¤¬¡¢Çß¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½Õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î¤É¤ó¤Á¤ç¤¦ÊÁ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥·¥º¥ë´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤ÈÇß¤Î²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤»¤ó¤Ù¤¤ ¤·¤ç¤¦¤æ2ËçÆþ¡ß14ÂÞ¡¢Æ±420±ß¡Ë¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅí¤ÎÀá¶ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£³°Áõ¤Ë¤Ï¤Ò¤ÊÃÅ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ãæ¿È¤Ï¸ÄÊñÁõ¤Ç¡¢¤ªÆâÎ¢ÍÍ¤È¤ª¿÷ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ËÊ±¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡ÊÁ´5¼ïÎà¡Ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£