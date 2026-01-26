亡くなってしまった同居犬の映像を犬に見せたら、真剣に画面を見つめ…思わず泣いてしまう光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54万2000回再生を突破し、「会いたいって言ってる」「気づいたら涙が」といったコメントが寄せられています。

【動画：iPadの中で『亡くなってしまった同居犬』を見つけた犬→真剣に画面を見つめ…思わず泣いてしまう光景】

真剣に見つめてる

TikTokアカウント「moritama09」に投稿されたのは、亡くなってしまったラブラドールレトリバー「ルイコ」ちゃんの映像を見たスタンダードプードルの「レン」くんの様子。レンくんは、iPadの中にルイコちゃんの映像を発見したようで…。

iPadの真ん前で伏せて、じーっと食い入るように映像を見つめているレンくん。映像の中では在りし日のルイコちゃんが走り回っています。レンくんの、寂しい気持ちがひしひしと伝わってきます。

切ない声で鳴くワンコ

しばらく映像を見ていると、レンくんは急に悲しそうな声で「キャン、キャン」と鳴き始めます。その悲痛な声は、「会いたいよ！どこにいるの？」と映像の中のルイコちゃんに問いかけているようです。

切ない声で鳴きながら、iPadの画面を手でタッチしたレンくん。見ていた映像が終わってしまうと、必死にルイコちゃんを探し始めたんだとか。

今でも会いたいよ

お姉ちゃんのルイコちゃんのことが大好きだったというレンくん。お別れは、同居犬にとってもものすごく悲しく、辛いことなのだと改めて思い知らされます。

ルイコちゃんに会いたくて会いたくてたまらない様子のレンくん。ルイコちゃんは、そんな弟のレンくんたちを、優しくお空から見守ってくれているに違いありません。

投稿には「会いたいって言ってる」「気づいたら涙が」「分かるんだね…」「切ないね」「なんとも言えない気持ちになる」「ワンちゃんも家族想い」といったコメントが寄せられています。

レンくんの日常は、TikTokアカウント「moritama09」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moritama09」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。