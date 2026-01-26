°°¿©ÉÊ Å¸¼¨²ñ¡Ö¥Õ¡¼¥É¥é¥ó¥É¡× ¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤·¾¦ÉÊÄó°Æ ÃÏ°è¥á¡¼¥«¡¼¤Î½ÐÅ¸³ÈÂç
¡¡°°¿©ÉÊ¤Ï1·î22¡¢23¤ÎÎ¾Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¤Â¤Ð¤µ¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Õ¡¼¥É¥é¥ó¥É2026¡×¤ò³«ºÅ¡£418¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢ÆÀ°ÕÀèÌó1400¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡×¡£¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¡É¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿Íµ¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¥«¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ï½©Åß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï²Æ¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¾¦ÉÊÅý³çÉô¡Ë¡£
¡¡ÇÀ¿å»ºÊª¤ò°·¤¦ÂèÏ»»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤ËÆÀ°ÕÀè¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç28²ó¼Â»Ü¤·¡¢¿å»ºÊª¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼¸Í¤Î¥Þ¥ó¥Ü¥¦ÅâÍÈ¤²¤ò»î¿©Äó¶¡¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÄêÃÖÌÖ¤Ë¤«¤«¤ë¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©Ê¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î°°¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌä²°¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·À½ÉÊ¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ê´¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Å·¤«¤¹¤¬¸£°ú¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î´ØÏ¢ÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ°Ç¯Èæ135¡ó¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¥Ä´¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë°ì½ï¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÎÓÏÂ¹¨±Ä¶È³«È¯ÉôÄ¹¡Ë¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ç¤Ï¡¢¤è¤µ¤³¤¤¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£°°¿©ÉÊ¤è¤µ¤³¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¸µÒ´ë²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆÀ°ÕÀè¤Î¹âÃÎ¥Õ¥§¥¢¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÇä¾åÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êµ×¶¿Àµ¿Í¾¦ÉÊÅý³çËÜÉôÄ¹¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤âÃÏ°è¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áý¤¨¡¢¿·µ¬27¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡£ÈõÀî¾¦Å¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬»î¿©Äó¶¡¤·¤¿¡ÖÆ¦¤«¤ó¤Æ¤ó¡×¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÅ·Áð¤âÅÔÆâ¤ÇºÎ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÅìµþÅÔ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ë¤âÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅìµþ¤ÎÃÏ¸µ¸¶ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÈõÀîæÆÍ´ÀìÌ³¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Çä¾å7.7¡óÁý¤Ç¿ä°Ü
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÃÝÆâ¹ÉÇ·Éû¼ÒÄ¹¤¬¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£4¡Á12·î¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ107.7¡ó¡¢Çä¾åÁíÍø±×¤Ï106.1¡ó¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÍ½»»¤ò¾å²ó¤ë¡£ÈÎ´ÉÈñ¤Ï107.3¡ó¤Ç¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÍ½»»¤ò7²¯3000Ëü±ß¾å²ó¤ë¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ï1²¯3000Ëü±ß¸º¾¯¡£ÃÝÆâÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍ½»»¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ´ü¤Ç¤ÏÁý¼ýÁý±×¤ÎÃåÃÏ¤ò¸«¹þ¤à¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£