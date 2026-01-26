メンバーの独占コメント到着！クマリデパート、“かわいい”の限界突破ソングの新曲がMV解禁

アイドルグループ・クマリデパートが2月3日に発売するニューシングル「クマった！釣られちゃった▽」より、ヒットメーカー早川博隆×サクライケンタが仕掛ける“かわいい”の限界を突破する最新キラーチューン「クマった！釣られちゃった▽」のMUSIC VIDEOが解禁となった。

早川博隆とサクライケンタが制作した今回の楽曲は、推しに釣られちゃった！というテーマの元、クマ着ぐるみの架空のアイドルグループ「KUMA DEPARTMENT」の推し活をクマリデパートのメンバーが行うというメタ的なMUSIC VIDEOに仕上がっている。

また、1月24日の0:00より同曲のサブスク先行配信が開始。これを聴いて、リリースイベントに足を運んでみてはいかがだろうか。

※▽はハートマーク

【メンバーコメント】

◆七瀬マナ

この度！豆まきパラダイスも作ってくださった、早川博隆さんとプロデューサーのサクライケンタさん共作！クマった！釣られちゃった▽そして、2025年にお披露目され、音源を早く聴きたい！とみんなに言っていただいていた、ミライ、ソラの3曲入ったニューシングルがこの度リリースされます！

一曲目に収録されているクマった！釣られちゃった▽は推しメン！がいるみんなは共感しちゃうかもっ▽な歌詞がかわいく散りばめられています▽振り付けもタイトルにもある、クマちゃんやみんなのことを釣っちゃう！？▽キャッチーな振り付けがたくさんなので、ぜひみんなで一緒に踊りたいです！▽

3曲入りの豪華！クマリデパート14thシングルぜひ沢山聴いてください▽ ◆楓フウカ

新体制2枚目のシングル▽リリースすることができました▽クマリデパート史上1番？！超かわいいに全振りした新曲からプロデューサーサクライケンタさん味の濃い音まで、この一枚でいろんなクマリデパート楽しんで貰いたいです▽▽だいすきな人と自分と当てはめて、トキメキきゅるりん▽しちゃってください！ハートとクマちゃんがたくさん散りばめられたかわいい振りも一緒に楽しめたら嬉しいです♬クマリデパートがみんなの日常侵食しちゃうぞ〜〜！たくさん聴いてください♬ ◆葵ミヅキ

『クマった！釣られちゃった▽』のリリースが決定しましたっ！！新体制では2枚目となるこのシングルには、クマった！釣られちゃった、ソラ、ミライが収録されています！新体制で曲がどんどん増えていくのがとってもうれしいです▽▽この3曲と一緒にこれからも成長していきたいなとおもいます！▽かわいい歌詞や、かわいい曲調などいろんなところに！ぜひ！たくさんクマっちゃってください！▽

※▽はハートマーク

【リリースイベント・ライブ情報】

◆リリースイベント・1月29日（木）18:30 オンラインリリースイベント リミスタ・1月30日（金）19:00 タワーレコード錦糸町パルコ店 5階イベントスペース・1月31日（土）1部13:00／2部15:30ららぽーと柏の葉 本館2Fセンタープラザ（千葉）・2月1日（日）1部13:00／2部15:30 ヴィレッジヴァンガード+PLUS（イオンレイクタウン mori）店内 イベントスペース・2月2日（月）19：00 ヴィレッジヴァンガード渋谷本店B2店内 イベントスペース・2月3日（火）19:00 HMV&BOOKS SHIBUYA 5F・2月4日（水）オンラインリリースイベント リミスタ・2月5日（木）19:00 タワーレコード新宿店 9F・2月8日（日）1部14:00 TSUTAYA EBISUBASHI 5F（大阪）／2部18:00 タワー梅田 NU 茶屋（大阪）・2月9日（月）19:00 ヴィレッジヴァンガード渋谷本店B2店内 イベントスペース・2月11日（水・祝）14:00 八木橋百貨店8F屋上ガーデン※リリースイベントは日時変更、追加となる場合もございます。※リリースイベント詳細は、公式Twitter・HPにて随時お知らせいたします。 【LIVE情報】クマリデパート古今東西ワンマンライブ「デパートをおかずに白ごはんを食べます！」

2026年2月7日（土）大阪編会場：梅田Shangri-LaOPEN 15:30／START 16:15

2026年2月15日（日）東京編会場：Veats SHIBUYAOPEN 16:00／START 17:00