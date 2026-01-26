浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査データの不正問題で、原子力規制委員会が、中部電力本店への立ち入り検査を始めました。

【写真を見る】原子力規制委員会 中電本店に立ち入り検査 浜岡原発の“データ不正操作”問題 3月末までに事実関係の報告求める

（藤井竜太郎記者）

「午後1時前です。中部電力本店に原子力規制庁の職員5人が立ち入り検査に入っていきます」

（原子力規制庁・竹内淳検査監督総括課長）

「これから実施する検査に対して、真摯に対応することを求めます」



（中部電力・豊田哲也原子力本部長）

「全社を挙げて対応していきますので、よろしくお願いいたします」

3月末を期限に事実関係の報告を求める

この問題は、静岡県にある浜岡原発の再稼働をめぐる審査で、耐震設計の「基準地震動」について中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さく見せていた疑いがあるものです。

立ち入り検査では、中部電力社内の安全に対する意識など企業体質も調べる方針で、原子力規制委員会は3月末を期限に事実関係の報告を求めています。