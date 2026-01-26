Âç¸¶Í¥Çµ¡¡¡Ö¶µ¾ì¡×»£±ÆÃæ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¡Öµß¤ï¤ì¤Æ¡×¡¡¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ç¶ÛÄ¥¡ÈÂì´À¡É´íµ¡¤â¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è»£±Æ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¸½ºß¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î20Æü¤«¤é¤Ï¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤¬·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¾ìÌÌ¤òÌä¤ï¤ì¡¢Âç¸¶¤Ï¡ÖÉ÷´Ö¶µ´±¤òÁ°¤Ë´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¸ø¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¿¿²Æ¤Î»£±Æ»þ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÉ÷´Ö¶µ´±¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âì´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝÌÚÂ¼¤Ï¡Ö1²ó³°¤ËÎÃ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¸¶¡£¤½¤³¤ÇÌÚÂ¼¤Ï¡Ö´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²¿¤«ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£±éµ»¾å¤ÎÀßÄê¤ÏÅß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÂì´À¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌÌò¤¬²°³°¤ÇÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤âÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤È¤«¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ÈÎÃ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£