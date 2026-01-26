2026年に開催するコンサートツアーをもってグループ活動を終了することを発表している5人組グループ・嵐が26日、新曲を配信リリースすることを発表しました。

新曲のタイトルは『Five』。2020年10月30日にリリースされた『Party Starters』以来のデジタルシングルとしての新曲だということです。

3月4日から各音楽配信サービスでストリーミングおよびダウンロード配信が開始予定。また、新曲の配信リリース決定に伴い、ファミクラストア オンライン限定販売商品として5月31日にCDシングルとしても発売することも発表されました。

ファンクラブで掲載された動画では、大野智さん（45）が約5年ぶりに行ったというレコーディングについて、「声…出ました！」「変わらぬ美声が出ました！」とコメント。新曲『Five』を聴いた櫻井翔さん（44）は「なんか“わぁ嵐だ”って感動した」と話し、メンバーたちは口をそろえて「良い曲」だと盛り上がっていました。

SNSでは、新曲の発表に「うれしすぎる！」「ずっと待ってました」「早く聴きたい」など喜びの声があがり、タイトルについて「泣ける」という反応が続出しました。