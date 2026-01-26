¾®6¤Ç¡Ö¿ÈÄ¹163cm¡×¤Î¤ï¤¬»Ò¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Ç¡ÈÂç¿ÍÎÁ¶â¡É¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡ª¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²ø¤·¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¡ÈÂç¿ÍÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¡É¤Û¤¦¤¬²ºÊØ¤Ç¤·¤¿¤«¡© ÎÁ¶â¶èÊ¬¤Î¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§
¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Î¡Ö»Ò¤É¤âÎÁ¶â¡×¤È¤Ï¡© Ç¯Îð¡¦³ØÎð¤¬´ð½à¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
´ðËÜÅª¤Ë¥Ð¥¹¤äJR¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤âÎÁ¶â¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Þ¤¿¤Ï³ØÎð¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÎã¤È¤·¤ÆJR¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ï¡ÖÂç¿ÍÎÁ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢6ºÐ¤«¤é12ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î±¿ÄÂ¤ÎÈ¾³Û¤¬¡Ö»Ò¤É¤âÎÁ¶â¡×¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢12ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1ºÐ¤«¤é5ºÐ¤ÎÍÄ»ù¤È0ºÐ¤ÎÆý»ù¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇ¯Îð¤ä³ØÎð¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤»Ò¤Ç¤â¡Ö»Ò¤É¤âÎÁ¶â¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï
¤â¤··¸°÷¤«¤é¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¿ÍÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤ä³ØÎð¤òÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¸ø¼°¥ëー¥ë¾å¤Ï»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤Ç¤Î¾è¼Ö¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IC¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë»Ò¤É¤âÎÁ¶âÍÑ¤ÎÀßÄê¤¬Àµ¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¤ÀßÄê¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ø¤ÎÁë¸ý¤Ê¤É¤ÇÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿ÍÎÁ¶â¤È¾®¿ÍÎÁ¶â¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡©
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿ÄÂ¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐJR¤Ç¤ÏJRÅìÆüËÜÆâ¤Ç¤Î¹½ÆâÆþ¾ì·ô¤È¤·¤ÆÂç¿ÍÎÁ¶â¤¬150±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤Ï70±ß¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç¿Í¤ÎÎÁ¶â¤ò´ð½à¤Ë¡¢È¾³Û¤«¤Ä5±ß¤ÎÃ¼¿ô¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÄÂ¤âÆ±ÍÍ¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°ìÎ§100±ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÁ¶âÀßÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ÏÎã³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¾®³ØÀ¸¤Ê¤é»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤Ç¾è¤ì¤ë
ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¤Î±¿ÄÂ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÇ¯Îð¤ä³ØÎð¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡ÖÂç¿ÍÎÁ¶â¡×¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤â±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÎÁ¶â¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·±¿Å¾¼ê¤ä·¸°÷¤ËÂç¿ÍÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ä³ØÎð¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÁ¶â¤ò¸íËâ²½¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿ÍÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àµ¤·¤¤±¿ÄÂ¶èÊ¬¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÇ¯Îð¤òÅÁ¤¨¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾ÚÌÀ½ñÎà¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÀµÅö¤Ê±¿ÄÂ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¤Á¤ó¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
JRÅìÆüËÜ ¤¤Ã¤×¤¢¤ì¤³¤ì
¼¹É®¼Ô : ÅÏÊÕ¤¢¤¤
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー2µé