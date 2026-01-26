¡ÈVAZ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡É¿·¥¢¥¤¥É¥ë»ÏÆ°¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¥»¥ó¥¿¡¼À¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤é11¿ÍÁÈ¡Ú¡Ö¦Á¡Ü¡×¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¤È³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÎÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡¢11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¢¤ë¤×¤¹¡Ë¤¬»ÏÆ°¡£¸µ¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ±À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÀ¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¦Á¡Ü¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿À¥Çµ¤é5¿Í¤òÈ¯É½¸å¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£6¿Í¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×11¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¦Á¡Ü¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢É½¸þ¤¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëSNS»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤Î±ü¤ÎËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¡×¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¦Á¡Ü¤Ï¡¢1·î24Æü19»þ¤è¤ê¡¢¡ÖVAZ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£MC¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È½êÂ°¤ÎÀèÇÚ¡¦IMALU¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´ËÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²ÎèË¨¡¦ÎëµÜ¤æ¤Ä¤¡¦À¥Çµ¡¦¹â¶¶Èþ±©¡¦À¾ÌîÆüºÚÇµ¤Î5¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¡¢À¥Çµ¤è¤êËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£2025Ç¯10·î¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¹ç³Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¤â¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¼Ô6¿Í¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ø¡£ÌÚÌîãÈ»Ò¡¦ºù°æ¿´¡¹Æà¡¦Çò¿¹Ë¨Èþ¡¦·îÅçÍ¥¡¹Çµ¡¦²Úºé¤Ò¤Þ¤ê¡¦ÅòËÜ³¨Èþ·î¤È¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÈ¯É½¤Ø¡£11¿Í¤¬À¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë°§»¢¤ò¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¤è¤ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë¤Ï¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤È¤«¡¢¿ô³Ø¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤Ï¡ÈÌ¤´°À®¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¤´°À®¤Êµ¤»ý¤Á¡É¤Ë¥×¥é¥¹¤ÎÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÌî¤è¤ê¡Ö¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈëÂ¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢±ÇÁü¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡£MC¤ÎIMALU¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡¢ÀÄ½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿å¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À©ÉþÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈ¯É½¤ÏÂ³¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÏÃÂê¤Ø¡£¡Ö¦Á¡Ü¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò2·î18Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¡£ÀÄ½Õ¤Î¼ÀÁö´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë»ëÄ°¼Ô¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£MC¤ÎIMALU¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È20»þ¤è¤êTikTokÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿IMALU¤«¤é¤â¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¦Á¡Ü¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÃæ¡¦À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î11¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±ü¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Á¥¢Éô¤Ã¤Ý¤¤ÌÜÉ¸¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢À¤³¦°ì¡ª¡×¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
°¦¾Î¡§¤ì¤â¤Ë¤ó¡¢¤ì¤â¤Ë¡¼¤Ì¡¢¤ì¤â¡¢¤ì¤â¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2003.4.29
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¼ñÌ£¡§¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¡¢Æ°Êª¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÂÎ´´¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Î©¤Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢°ìÎØ¼Ö¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ»È©¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Æ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È
MBTI ¡§ENFP
°¦¾Î¡§¤¤Î¤ê¤³
ÃÂÀ¸Æü¡§2005.9.13
½Ð¿ÈÃÏ¡§µþÅÔÉÜ
¼ñÌ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·
ÆÃµ»¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÊÒÈý¤º¤ÄÆ°¤«¤»¤ë¡¢¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯
MBTI ¡§ESFP
°¦¾Î¡§¤³¤³¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2009.12.10
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹áÀî¸©
¼ñÌ£¡§±Ç²è´Õ¾Þ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó
MBTI ¡§ENFP
°¦¾Î¡§¤á¤°
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.4.4
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§¥À¥ó¥¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¡¢¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¡¢Âç¿©¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ë¤³¤È
MBTI ¡§INFP
°¦¾Î¡§¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2008.2.27
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥²¡¼¥à¡¢³¨¤ÎÌÏ¼Ì
ÆÃµ»¡§¿å¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢°ìÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë
MBTI ¡§INFP
°¦¾Î¡§¤Þ¤Û¡¢¤Þ¤Ã¤³¤ó¡¢¤Þ¤Û¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2007.9.18
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¼ñÌ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥É¥é¥à¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥×¡¼¥ë
ÆÃµ»¡§²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¤³¤È
MBTI ¡§ESFP
°¦¾Î¡§¤ß¤¦
ÃÂÀ¸Æü¡§2007.12.2
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI ¡§ESFP
°¦¾Î¡§¤æ¤æ¡¢¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.2.7
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡§¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¡¢¤ªÁÝ½ü
MBTI ¡§ENFJ
°¦¾Î¡§¤Ò¤Ê¤Î¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2008.6.23
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡§¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢°ì¿ÍÎ¹
ÆÃµ»¡§¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ÎÍî½ñ¤
MBTI ¡§ENFP
°¦¾Î¡§¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.3.15
½Ð¿ÈÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
¼ñÌ£¡§¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¥Þ¥Í
MBTI ¡§ESFJ
°¦¾Î¡§¤¨¤ß¤ë¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2009.6.18
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¼ñÌ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥Ñ¥óºî¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±
MBTI ¡§INFP
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¢¡11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×»ÏÆ°
¦Á¡Ü¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿À¥Çµ¤é5¿Í¤òÈ¯É½¸å¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£6¿Í¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×11¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¦Á¡Ü¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢É½¸þ¤¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëSNS»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤Î±ü¤ÎËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¡×¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¹ç³Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¤â¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¼Ô6¿Í¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ø¡£ÌÚÌîãÈ»Ò¡¦ºù°æ¿´¡¹Æà¡¦Çò¿¹Ë¨Èþ¡¦·îÅçÍ¥¡¹Çµ¡¦²Úºé¤Ò¤Þ¤ê¡¦ÅòËÜ³¨Èþ·î¤È¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÈ¯É½¤Ø¡£11¿Í¤¬À¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë°§»¢¤ò¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡©
¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¤è¤ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë¤Ï¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤È¤«¡¢¿ô³Ø¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤Ï¡ÈÌ¤´°À®¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¤´°À®¤Êµ¤»ý¤Á¡É¤Ë¥×¥é¥¹¤ÎÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÌî¤è¤ê¡Ö¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈëÂ¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢±ÇÁü¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡£MC¤ÎIMALU¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡¢ÀÄ½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿å¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À©ÉþÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈ¯É½¤ÏÂ³¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÏÃÂê¤Ø¡£¡Ö¦Á¡Ü¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò2·î18Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¡£ÀÄ½Õ¤Î¼ÀÁö´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë»ëÄ°¼Ô¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£MC¤ÎIMALU¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È20»þ¤è¤êTikTokÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿IMALU¤«¤é¤â¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¦Á¡Ü¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÃæ¡¦À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î11¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±ü¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Á¥¢Éô¤Ã¤Ý¤¤ÌÜÉ¸¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢À¤³¦°ì¡ª¡×¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡²ÎèË¨¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤ì¤â¤Ë¤ó¡¢¤ì¤â¤Ë¡¼¤Ì¡¢¤ì¤â¡¢¤ì¤â¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2003.4.29
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¼ñÌ£¡§¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¡¢Æ°Êª¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÂÎ´´¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Î©¤Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢°ìÎØ¼Ö¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ»È©¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Æ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È
MBTI ¡§ENFP
¢¡ÌÚÌîãÈ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤¤Î¤ê¤³
ÃÂÀ¸Æü¡§2005.9.13
½Ð¿ÈÃÏ¡§µþÅÔÉÜ
¼ñÌ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·
ÆÃµ»¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÊÒÈý¤º¤ÄÆ°¤«¤»¤ë¡¢¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯
MBTI ¡§ESFP
¢¡ºù°æ¿´¡¹Æà¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤³¤³¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2009.12.10
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹áÀî¸©
¼ñÌ£¡§±Ç²è´Õ¾Þ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó
MBTI ¡§ENFP
¢¡Çò¿¹Ë¨Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤á¤°
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.4.4
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§¥À¥ó¥¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¡¢¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¡¢Âç¿©¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ë¤³¤È
MBTI ¡§INFP
¢¡ÎëµÜ¤æ¤Ä¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2008.2.27
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥²¡¼¥à¡¢³¨¤ÎÌÏ¼Ì
ÆÃµ»¡§¿å¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢°ìÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë
MBTI ¡§INFP
¢¡À¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤Þ¤Û¡¢¤Þ¤Ã¤³¤ó¡¢¤Þ¤Û¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2007.9.18
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¼ñÌ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥É¥é¥à¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥×¡¼¥ë
ÆÃµ»¡§²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¤³¤È
MBTI ¡§ESFP
¢¡¹â¶¶Èþ±©¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤ß¤¦
ÃÂÀ¸Æü¡§2007.12.2
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI ¡§ESFP
¢¡·îÅçÍ¥¡¹Çµ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤æ¤æ¡¢¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.2.7
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡§¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¡¢¤ªÁÝ½ü
MBTI ¡§ENFJ
¢¡À¾ÌîÆüºÚÇµ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤Ò¤Ê¤Î¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2008.6.23
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡§¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢°ì¿ÍÎ¹
ÆÃµ»¡§¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ÎÍî½ñ¤
MBTI ¡§ENFP
¢¡²Úºé¤Ò¤Þ¤ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.3.15
½Ð¿ÈÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
¼ñÌ£¡§¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¥Þ¥Í
MBTI ¡§ESFJ
¢¡ÅòËÜ³¨Èþ·î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°¦¾Î¡§¤¨¤ß¤ë¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2009.6.18
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¼ñÌ£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥Ñ¥óºî¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±
MBTI ¡§INFP
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û