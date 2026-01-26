BE:FIRST・Da-iCE・ドリカムら人気アーティストライブ、Leminoで配信決定【作品一覧】
【モデルプレス＝2026/01/26】Leminoでは、2月から音楽コンテンツラインアップを大幅に拡充。日本の音楽シーンを代表する人気アーティストから、現在最前線で活躍するグループまで、ライブの熱狂を自宅で楽しめるステージ映像を順次配信開始する。
Leminoでは、視聴者により豊かなエンターテインメント体験を届けるため、2月から音楽ライブ映像の配信を大幅に拡大。世代を超えて愛され続ける藤井フミヤ、DREAMS COME TRUE、MISIAといった日本を代表するアーティストの軌跡を辿る作品群から、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、Da-iCE、BE:FIRSTといった今をときめくグループの圧巻のパフォーマンスまで、バラエティ豊かなラインアップが用意されている。
藤井フミヤ：2月1日配信の『FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”』をはじめ、2025-2026年の最新ツアー『FUTATABI』など、6ヶ月連続で配信。
DREAMS COME TRUE：2月1日配信の『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』から、12月まで11ヶ月連続で貴重なライブ映像を順次公開。メモリアルなラインアップが実現した。
MISIA：2月15日から『MISIA SOUL JAZZ SWEET ＆ TENDER』をはじめとするライブ映像を7ヶ月連続で届ける。
GENERATIONS from EXILE TRIBE：『GENERATIONS LIVE TOUR 2024“GENERATIONS 2.0”』
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE：『THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024*p（R）ojectR at TOKYO DOME』
FANTASTICS from EXILE TRIBE：『FANTASTICS LIVE 2024 ”FANTASTIC DISCO”』
Da-iCE：『Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-』
BE:FIRST：『1st One Man Tour “BE:1”』『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024“Mainstream”』
さらに、Rockon Social Clubの最新公演『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING-Still Rockin’-』（2月23日配信開始）も順次ラインアップ。
SMTOWN：『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』
NCT WISH：『日本ツアー【NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN】東京公演』
BABYMETAL：『BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025』や『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN US INTUIT DOME』ほか
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Lemino、アーティストライブ配信決定
◆ライブ連続配信：藤井フミヤ・ドリカム・MISIA
◆2月1日配信： Da-iCE・BE:FIRSTら
◆3月以降配信：K-POP話題作・BABYMETALほか
