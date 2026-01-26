¤Ê¤¼¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡2Ï¢ÇÔ¤¬¼¨¤·¤¿¡È»þÂåÀ¤Î·çÇ¡¡É¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¤È¤Î°ã¤¤
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ËÂ³¤2Ï¢ÇÔ¤À¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤Î±é½Ðºî¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤¬¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¡¢NY¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÎä¶ø¡Êsnubs¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ì¤ÐÉÔ±¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Í½¸«¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¶á¤¤¡£
¥ª¥¹¥«¡¼¤«¤éÇØ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç½°¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯ºîÉÊ¤ËÆÃÍ¤Î¡Ö»þÂåÀ¤Î·çÇ¡¡×¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤Ï¡¢Ãæ»º³¬µé¤ÎÉÔ°Â¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë°ì²È¤Î¼ç¤ÎÊª¸ì¤À¡£
Èþ³ØÅª´°À®ÅÙ¤ÏÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¡£Âç½°¤È¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¥ª¥¹¥«¡¼¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¸½¤¤È¾ÃÏ²¼¤Î¥«¥Ó¤ÎÆ÷¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°½¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÇÙç¥¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢´°àú¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Í¹©Äí±à¡×¤À¤Ã¤¿¡£À£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤â¤Ê¤¤ÊÉ»æ¡¢â²°ì¤Ä¤Ê¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¸½¼Â¤Ç¤ÏÃ¯¤â»È¤ï¤Ê¤¤Ê¸¸ìÄ´¤ÎÂæ»ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£
Èþ¤·¤¯¹â¾°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Â©¶ì¤·¤¤¡£¤½¤Î³ê¤é¤«¤Ê¥¬¥é¥¹¤ÎÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î²ÈÄÂ¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢½¢¿¦Æñ¤Ë¤â¤¬¤¯²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬Æþ¤ê¹þ¤à·ä¤¬¤Ê¤¤¡£2000Ç¯Âå¤Ë¤ÏÈþ³Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸Â¸¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖËþ¤ÁÂ¤ê¤¿·Ý½Ñ²È¤Î¿Í·ÁÍ·¤Ó¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
´ÑµÒ¤Ï¶õµõ¤ÊÈþ¤·¤µ¤è¤ê¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤¸½¼Â¤Ø¤Î¶¦´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Ï¾ï¤ËÎÑÍýÅª¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÉü½²¤ÏµßºÑ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ê¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ë¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤â°¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ê¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤À¡£Èà¤òµð¾¢¤¿¤é¤·¤á¤¿Éð´ï¤À¡£¤·¤«¤·ÌäÂê¤Ï¡¢Ìä¤¤¤Î¿¼¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìä¤¤¤¬Â¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤À¡£
¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢ÌÀÆü¤ÎÀ¸³è¤ò°Æ¤¸¤ëÂ¿¤¯¤ÎÂç½°¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖìÔÂô¤Ê¶òÃÔ¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Î´íµ¡¤Ë¼Ò²ñÅª°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¿ô¤È¶¦Í¤Ç¤¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¼çÂê¤À¡£
´ÑµÒ¤Ï»×¹Í¤ò»ß¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È²¿¤ÎÀÜÅÀ¤â¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡£¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¤¬³¬µé¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î´µÉô¤òÆÍ¤¡¢Å¯³Ø¤ò¸½¼Â¤Ø°ú¤´ó¤»¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤Î¾ë¤ÎÃæ¤Ç¹âÆ§¤ÊÌäÅú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¯³Ø¤¬»þÂå¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ï·Ý½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆÈÇò¡×¤È¤Ê¤ë¡£º£¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Î±Ç²è¤¬´ÑµÒ¤ËÈèÏ«´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ²ò¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ó¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¡£
¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎÁª¹Í´ð½à¤âÌÀ³Î¤À¡£¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ï³¬µéÂÐÎ©¤ò¡¢¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤Ï°ÜÌ±²ÈÂ²¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ò¡¢¡Ø¥Î¥Þ¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï·ÐºÑÊø²õ¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤ëÍ·ËÒÌ±¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ±»þÂå¤ÎºÇ¤âÄËÀÚ¤Ê´µÉô¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ä¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤¡ÖÃ¿Èþ¼çµÁ¡×¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÅªÊ¸Ì®¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢¥ß¥¶¥ó¥»¡¼¥Ì¤À¤±¤¬²ÚÈþ¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Î±Ç²è¤¬ºÇ½ª¸õÊä¤«¤éÏ³¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤¬¡Öº£¤Î²æ¡¹¤ÎÊª¸ì¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Ä¹¤é¤¯µð¾¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤Î»þ·×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À©¸æ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤«¤é¹ß¤ê¡¢ÅÚ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¸½¼Â¤Î³¹¤Ø²¼¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤â´ÑµÒ¤âÌá¤Ã¤Æ¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£