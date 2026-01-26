Snow Man渡辺翔太（33）が26日、都内で「トッズブランドアンバサダー就任記者会見」に登壇し、マスコミ対応の極意を語った。

日本人男性のブランドアンバサダー就任は渡辺が初めて。渡辺の持つ上品でクリーンなたたずまいと、自然体のエレガンスさなどから起用に至った。その紹介に渡辺は「ハードルが高いなと同時に、『上品でクリーン』と出た時に笑い声が出たような。記者の皆さんと僕にイメージの相違がある？」と首をかしげて笑いを誘った。

会見中には昨年イタリアで鑑賞したトッズのショーや、商品の魅力についてトークした。すると、「日々こういう会見をするに当たって、メディアの皆さんって真面目な話よりも話がそれている部分の方がワイドショーで使われる…」と持論を展開。「真面目に話しながらもちょっと脱線するのもテクニックの1個」とドヤ顔を浮かべ、「アンバサダーの会見なのでいつもよりちゃめっ気は半減してますけど」とその場をさばいた。

バレンタインシーズンが近くなったこともあり、バレンタインに商品をプレゼントするなら？という質問にも回答。「メンバー全員分となるとなかなかの出費になりそう」と笑い「メディアがいるってことも考えると、阿部ちゃんかな」とメンバーの阿部亮平（32）を指名した。「テレビの犬みたいになっちゃうんですけど、阿部ちゃんは『ZIP！』のパーソナリティーをやっているので、僕とおそろいのかばんを持って日本テレビに行ってもらって。阿部ちゃんの話をすると結構（ワイドショーが）使ってくれるんですよ」とまたもやテクニックを明かした。