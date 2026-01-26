ロッテは26日、西川史礁外野手をはじめとした選手8名が、「コアラのマーチ」のキャラクター風イラストで登場することになったと発表した。

イラストは、コアラになった選手たちが投げる、打つ、走るといったプレーシーンを、可愛らしく表現したデザインとなっている。このイラストは、球団公式ファンクラブ「TEAM26」が提供する各種企画や、ファンクラブのポイント交換グッズなどで展開される予定。

▼ 西川史礁外野手コメント

「昔から大好きな『コアラのマーチ』のキャラクター風イラストになれて、とても光栄です。まさか自分がこんなに可愛いコアラになるとは思っていませんでした（笑）。ファンの皆さんにもぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。今季はこの『コアラのマーチ』にあやかって、前向きに一歩一歩進みながら、首位打者獲得と二桁本塁打を目標に掲げ、チームに貢献できるよう頑張ります」

▼ イラスト対象選手

#15 横山陸人投手、#53 木村優人投手、#64 廣池康志郎投手、#65 寺地隆成捕手、#10 上田希由翔内野手、#44 宮崎竜成内野手、#6 西川史礁外野手、#61 山本大斗外野手。計8名