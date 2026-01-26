小田急多摩センター駅、迎えてくれるサンリオの仲間たちが4キャラ→14キャラに “ゆめかわいい”をコンセプトに駅が大変身
小田急電鉄は2月2日に、サンリオエンターテイメントが運営するテーマパーク「サンリオピューロランド」の最寄り駅である小田急多摩センター駅の内装工事に着手し、14のサンリオキャラクターがデザインされたものに一新する。
【写真】電車型パスポートをを持ってるキティ＆シナモンたち…キービジュアルイメージ
同駅ではこれまでもキャラクター装飾をしていたが、サンリオピューロランド35周年を記念し、同パークへ向かう人はもちろん、日常的に駅を利用する客にも、駅を訪れるたびに同パークの世界観に触れ、一層特別な気分を味わってもらいたいという思いを込めて行う。
デザイン面は、従前の、多摩センター親善大使のハローキティをはじめとした4キャラクターによる青と白のカラーを基調とした装飾から、「ゆめかわいい」をコンセプトにレインボーカラーを基調とした華やかなデザインに一新。登場するキャラクターは14に増える。
西口改札口横に設けるキービジュアルは、キャラクターたちが小田急の電車型パスポートを手にサンリオピューロランドへ出掛ける、ここだけのデザインになっている。電車を待つ時間や待ち合わせのひとときも、お気に入りのキャラクターを探しながら楽しく過ごすことができる。
また、機能面にも配慮し、案内表示などのサインの見やすさを損なわないよう、全体の明るい雰囲気とサインのシンプルさを両立。改札階とホーム階をつなぐ階段やエスカレーターは、上り・下りや改札口方面ごとに異なるカラーを採用し、子どもでも分かりやすい視認性を確保する。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170109-1
