秘境から身近な街の中まで、世界中の生きものたちに密着して驚きの物語を伝えるＮＨＫの人気番組「ダーウィンが来た！」では２月１日午後７時３０分から「最新報告“ヒグマの楽園”の異変」を放送する。

“ヒグマの楽園”といわれてきた世界自然遺産・北海道知床半島。温暖化によりヒグマの大好物のカラフトマスが激減し、さらに急増したエゾシカが食べ物を奪うなど、かつてない異変が起きている。食料難に陥ったヒグマたちに密着すると、食べ物を得るために高さ３０ｍの断崖絶壁をよじ登ったり、地面を掘り起こしたりと暮らしぶりを大きく変化させていることが見えてきた。今、何が起きているのか？ 変わりゆく“楽園”からの最新報告を放送する。

《ＮＨＫ 札幌放送局 小林 美月ディレクター コメント》

「ヒグマの楽園」とされてきた知床半島。そこに暮らすヒグマたちは堂々としていて、いつまで見ていても飽きない美しさがありました。しかし、今、ヒグマを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。気候変動などの影響により、これまで知床の風物詩でもあった、ヒグマがカラフトマスをとる光景はもうほとんど見られません。さらに、増えすぎたエゾシカがヒグマの好物の草を食べ、激減させてしまいました。そんな変化を、ヒグマたちは高い適応力を発揮し、驚くべき行動で生き抜いていました。しかし、環境の変化は、その高い適応力をもってしても乗り越えられないほどに進んでいます。生きるために生きている、そんなヒグマたちが命を落

とす場面に遭遇するとき、私たちはこの現状をどう捉えるのか。人間の生活圏に現れては、そのたびに大きな問題になりますが、その背景には、何があるのか。私たちの暮らす日本で今起きている変化に目を向け、心をはせていただくきっかけになればと思います。