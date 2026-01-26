大谷翔平選手＆真美子夫人、ドレスアップ2ショットが話題 笑顔で寄り添う姿に「ムービースターみたい」「そろってスタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】米大リーグ（MLB）の日本公式Instagramが、1月25日に更新された。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と元バスケットボール選手で妻の真美子夫人との2ショットに、注目が集まっている。
【写真】大谷翔平選手＆真美子夫人「絵になる夫婦」ネイビーコーデのフォーマル2ショット
投稿では「年間アワードの授賞式！家族とその喜びを分かち合いました」とし、授賞式のオフショットを複数公開。ナショナル・リーグMVPに輝いた大谷選手はフォーマルなネイビーのスーツに身を包み、同じくネイビーのワンショルダードレスを纏った真美子夫人と寄り添い笑顔を見せている。ほかにも、アメリカン・リーグMVPに輝いたアーロン・ジャッジ選手、ナショナル・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したポール・スキーンズ選手、アメリカン・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したタリク・スクバル選手がパートナーと並ぶ姿も披露されている。
大谷選手と真美子夫人のフォーマルな2ショットに、ファンからは「絵になる夫婦」「ムービースターみたい」「かっこよすぎる」「ネイビーでまとめてるのがセンス抜群」「素敵すぎて言葉が出ない」「そろってスタイル抜群すぎる」などの反響が寄せられている。
大谷選手と真美子夫人は、2024年2月29日に結婚を発表。同年12月に真美子夫人が第1子を妊娠していることを公表し、2025年4月には第1子の誕生を伝えていた。（modelpress編集部）
◆大谷翔平選手＆真美子夫人、フォーマルショット公開
◆大谷翔平選手＆真美子夫人の2ショットに反響
