笑福亭鶴瓶＆明石家さんま、『徹子の部屋』50周年記念SPに登場！「こんなオモロイ司会者、他にいない」

『徹子の部屋』が、2026年2月に放送50周年を迎える。

そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送。

すでに『徹子の部屋』初出演となるSnow Man・目黒蓮の登場が発表されているが、それに続くゲスト解禁第2報が到着。

笑福亭鶴瓶＆明石家さんまという超BIGな2人がお祝いに駆けつける。

これまで40周年、45周年、50年目突入など『徹子の部屋』の大切な節目にゲスト出演し、黒柳徹子と息の合ったトークで番組を盛り上げてきた明石家さんま。今回は50年来のつきあいがある先輩・笑福亭鶴瓶とともにお祝いに駆けつける。

2人とは、トークテーマが書かれたカードを選んでおしゃべりする恒例企画「カードトーク」を展開。“50年前”というテーマでは、『徹子の部屋』がスタートした1976年ごろ、それぞれどんなことをしていたかを語り合う。

さんまは当時、落語家・笑福亭松之助さんに弟子入りして2年ほど。初めてやさしく声をかけてくれた先輩が、同じ笑福亭門下の先輩である鶴瓶だったといい、ある冬の夜、鶴瓶の温かさが身に染みた思い出を激白するが、その話には続きがあり、さんまのトークは次第に鶴瓶への文句に変わっていって…。いったい2人の間に何があったのか？

さらに、さんまは鶴瓶が好感度ばかり気にしているとも暴露。鶴瓶とのマル秘エピソードを次々と放出していく。

2人の『徹子の部屋』初出演時のVTRも振り返り、鶴瓶もさんまも「2人とも若いなぁ！」と懐かしむ。

◆大御所2人がムチャブリ被害に!?

その後、かなり強引に“ものまね”というカードを引かされてしまった2人。

「なんかやって！」と無邪気にお願いする黒柳に、さんまも鶴瓶も「オレら、ものまねタレントちゃいまんねん！」と文句を言いつつ、秘蔵のものまねを絞り出す。

ところが、黒柳は「大竹しのぶさんのものまね、できません？」とムチャブリし…。

また、「鶴瓶さんに見せたい徹子の部屋」というコーナーでは、これまで『徹子の部屋』に芸人たちが出演した回の映像を大特集。

豪華メンバーがネタやトークを披露して玉砕した伝説の名場面を振り返り、さんまは大爆笑。鶴瓶も「徹子さんとお笑いの絡みはやっぱりオモロイ！」と大絶賛する。

黒柳を前に、あえなく撃沈していくお笑い芸人たちの“迷”シーンは見逃せない。

◆黒柳徹子の奔放MCに鶴瓶＆さんま完敗宣言!?

そのほかにも、黒柳は2人にムチャブリを連発したり、「それは芸とは思えない」「おもしろくないから次のカードいきましょう」など思ったことをズバズバ。

すっかり翻弄された鶴瓶は「徹子さんには絶対に勝たれへん…」「こんなオモロイ司会者は、ほかにはいない」と完敗宣言。

さんまも「トーク番組をやってるこの2人がそろっても…黒柳さんはスゴイと思う」と感服する。