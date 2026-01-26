推理が止まらない!?「１日外出録ハンチョウ」第170話「海亀」が無料公開。最新第173話「栗栖」も公開
【第170話】 1月26日公開
講談社は1月26日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」の第170話「海亀」を無料公開した。
揃って水族館に行くことになった宮本、大槻、沼川、石和の4人。水族館に向かう車内で時間つぶしに「ウミガメのスープ」を始めたところ、全員がハマってしまい――。
ヤンマガWebでは最新作第173話「栗栖」も公開されている。読むには70ポイントが必要。【最新話】
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第21巻発売中‥‥！ (@hancho_YM) January 25, 2026
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第173話 「栗栖」が掲載されています‥！
圧倒的に増えてきた‥‥
インバウンド客‥‥！
この波はまさかの地下にも‥‥！？
落ちてくる‥‥インバウンド債務者‥‥！https://t.co/4GHCpgMhmF
読める‥コミックDAYSでも‥！ pic.twitter.com/U0Vkc0H3iP
