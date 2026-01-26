トライアイズ軟調、２５年１２月期業績は最終損益が黒字から赤字へ下振れ着地 トライアイズ軟調、２５年１２月期業績は最終損益が黒字から赤字へ下振れ着地

トライアイズ<4840.T>が軟調。前週末２３日の取引終了後に、集計中の２５年１２月期連結業績について、営業損益が従来予想の６７００万円の赤字から２億４００万円の赤字（前の期２００万円の黒字）へ、最終損益が２億９６００万円の黒字から４億２５００万円の赤字（同１億９４００万円の黒字）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表しており、嫌気されている。



売上高は１４億２３００万円から１４億２４００万円（同４８．２％増）へ上方修正したものの、不動産投資事業部で計上している仕掛販売用不動産を販売用不動産へ振り替えたことに伴い棚卸資産評価損を売上原価に計上したことが要因。また、沖縄開発案件に係る未収入金に係る貸倒引当金繰入額を特別損失に計上したことも響くとしている。



