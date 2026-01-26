「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在でＪＸ金属<5016.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



２６日の東証プライム市場でＪＸ金属が反落。同社は半導体製造時に使う金属の薄膜材料「スパッタリングターゲット」で世界シェア６割を誇り、２１日付の日本経済新聞朝刊で「最先端半導体の国産化を目指すラピダスへの出資額を５０億円で検討していることがわかった」と報じられるなど、半導体関連株として見直されている。また、データセンターの通信設備に使う「インジウムリン基板」の需要拡大が評価されているほか、銅製錬で高実績を持ち、チリの銅鉱山の権益を保有するなど、銅価格の上昇は追い風となっている。２０日に２７９３円の最高値をつけており、株価には一段の上昇期待も強まっている。



出所：MINKABU PRESS