日本を上回って早4年　米中に次ぐ「韓国第3の貿易国」の座を守る国の正体は？

ベトナムが4年連続で韓国の「3大貿易相手国」に入った。半導体輸出の好調とKカルチャーのブームに支えられ、貿易規模は945億ドル（日本円＝約14億5728万円）を記録し、アメリカと中国に次ぐ中核的な経済パートナーとしての地位を固めた。

【注目】日本向け輸出額70億円超でも…韓国で拡大する「キムチ貿易赤字」

1月26日、産業通商資源部と韓国貿易協会によると、昨年の韓国の対ベトナム輸出額は628億ドル（約9億6875万円）で、前年より7.6％増加した。同期間におけるベトナムからの輸入は318億ドル（約4億9054万円）で、11.7％増えた。

これにより両国の貿易規模は945億ドルに達し、前年の868億ドル（約13億3884万円）より9.0％（78億ドル）増加した。

この数値は、韓国の全貿易相手国の中で中国（2727億ドル＝約42兆624億7515万円）とアメリカ（1962億ドル＝約30兆2515億8750万円）に次いで3番目に大きく、それぞれの35％、48％の水準に当たる。ベトナムは2022年に日本を抜いて初めて3位に浮上して以降、4年連続でこの順位を維持している。

ホーチミン市内（写真＝時事ジャーナル）

国別の輸出増加率でも、ベトナムは昨年7.6％を記録し、台湾（44.4％）に次いで高かった。昨年の対ベトナム貿易収支は310億ドル（約4兆7781億3850万円）の黒字となり、前年（299億ドル＝約4兆6085億9165万円）より11億ドル（約1695億4685万円）増えた。これはアメリカ（495億ドル）に次いで2番目に大きな貿易黒字規模である。

ベトナムとの貿易拡大には、半導体輸出の増加が決定的な役割を果たした。韓国の全体の半導体輸出は昨年1734億ドル（約26兆7198億1290万円）で前年より22.2％増加し、過去最高を更新した。このうち、対ベトナム半導体輸出は247億ドル（約3兆8061億945万円）で、36.7％急増した。

韓国・ベトナム間の貿易は、1992年の国交樹立当時の5億ドル（約770億4500万円）から、現在は約190倍の水準に成長した。特に2014年の韓・ベトナム自由貿易協定（FTA）発効以降、貿易規模は300億ドル（約4兆6227億円）台から945億ドルへと3倍以上に拡大した。ベトナムは2014年当時は8位の貿易相手国だったが、2015年に4位、2022年には日本（853億2000万ドル＝約13兆1469億5880万円）を抜いて3位に浮上した。

ホーチミン市内（写真＝時事ジャーナル）

両国の貿易構造は、韓国が中間財をベトナムに輸出し、ベトナムが完成品を韓国へ逆輸出する形だ。代表的な例として、サムスン電子は世界のスマートフォンの半分以上をベトナムで生産しており、これはベトナム全体の輸出の約20％を占める。サムスン電子は2022年にハノイに大規模な研究開発センターを設立し、現地投資を拡大している。

最近では、韓流の拡散により「Kビューティー」や「Kフード」関連製品の輸出も急速に増加している。韓国製品に対するベトナム消費者の選好が高まる中で、電子、化粧品、食品など多様な産業分野で協力の機会が広がっている。

タイグエン省にあるサムスン電子の工場（写真提供＝サムスン・ベトナム）

韓国貿易協会がベトナム税関庁の統計を分析した結果によると、昨年1〜11月基準で、韓国はベトナムの第2位の輸入国であり、第4位の輸出国だった。ベトナムの輸出相手国順位は、アメリカ（1386億ドル＝約21兆3480億360万円）、中国（632億ドル＝約9兆7344億4320万円）、EU（512億ドル＝7兆8792億1920万円）、韓国（261億ドル＝約4兆165億5510万円）の順であり、輸入国では中国（1675億ドル＝約25兆7767億4250万円）に続き、韓国（544億ドル＝約8兆3738億7360万円）が2位を占めた。

産業通商資源部の関係者は「急変する通商環境の中で、アメリカと中国への輸出依存度を下げ、ASEANの代表国であるベトナムを中心に市場の多角化を推進している」とし、「半導体をはじめ、韓流の拡散により韓国産消費財への関心が高まっているだけに、両国間の相互互恵的な貿易拡大を継続的に支援していく」と述べた。

（記事提供＝時事ジャーナル）