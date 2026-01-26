木村拓哉が出演する「ヨドコウ」の新CMを撮影した、フォトグラファー・上野千蔵のInstagramが更新され、印象的なモノクロカットの数々が公開された。

【画像】太刀を手にした木村拓哉のモノクロカット／【動画】木村拓哉「ヨドコウ」新CM＆メイキング

■木村拓哉×モノクロ映像が描く研ぎ澄まされた世界観

投稿では、暗闇の中で鋭い眼差しを向ける木村の表情や、椅子に座り静かに佇む姿、巨大な“黒い塊”と対峙するシーンなど、複数のビジュアルが披露されている。

光と影のコントラストが際立つモノクロカットが、木村の存在感を一層引き立て、見る者を引き込む仕上がりとなっている。

公式ホームページによると、本CMはビジネスの現場で多くの人が直面する「大事な局面での心の在り方」にフォーカス。「自分との闘い」をテーマに、新たな一歩を踏み出した後に訪れる重要な局面をどう乗り越えていくのか、企業としての熱量や決意をストーリー性のある映像で描いている。

かきあげヘアで太刀を手にした木村が、自身の内なる弱さと向き合いながら殺陣アクションを繰り広げる姿も見どころのひとつ。静と動を行き来する演出が、映像に奥行きを与えている。

上野は投稿で、「カメラマンとしては初めて木村さんを撮らせてもらいました。フィルムで、張りつめた空気の中での撮影でした」とコメントしている。

SNSでは「めちゃくちゃかっこいい」「映画みたいな迫力あるCM」「すごく勇ましくて素敵」「眼光鋭くて見惚れる」など、多くの反響が寄せられている。

■木村拓哉、ヨドコウ 新CM『おさまるな。ヨドコウ 自分との闘い』篇

■木村拓哉、ヨドコウ 新CMメイキング