ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¤¹ßÎ×
¡¡²»³Ú²È¤ÎÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊNumero TOKYO¡Ë¡Ù3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¶þ»Ø¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥á¥¾¥ó¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¿·ºî¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç»ïÌÌ¤òºÌ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¡ª¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¤ÆÃÊÌÈÇ¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ëÄÇÌ¾ÎÓ¸é
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ô¥¡¥ó¥É¡¼¥à¹¾ì¤ËÐÊ¤à¥Ö¥·¥å¥í¥óËÜÅ¹¡£1858Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼«Í³¤ÊÀº¿À¤È³×¿·À¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¾ì½ê¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¾¥ó¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤ÎÀº¿À¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢10.01¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬µ±¤¯¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢±ð¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¹â¤µ¤Ç¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤éÁÏºî³èÆ°¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Þ¤Ç¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÆâÌÌ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Û
¨¡¨¡ÁÏºî¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡©
¡ÖM¤Ãµ¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÃæ¤Ï¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë´°À®¤·¤¿¤È¤¤Î²÷´¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¾å´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Øºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥±¥í¥Ã¤ÈËº¤ì¤Æ¡Ø¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤ª¤Ã»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
