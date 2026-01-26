大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が、２度目の優勝を飾った初場所千秋楽から一夜明けた２６日、都内で会見を行った。「やっとゆっくりできるなって感じです」とほっとした表情を浮かべ「初優勝と比べると先頭で行った時期もあったし。やっぱ立場としても、大関での場所だったんで、その中でもしっかり自分らしい相撲も取れたんで、すごくいい場所だったと思います」と語った。

１２日目に熱海富士に勝ち、単独トップに立ったところで優勝を意識。１２勝３敗で並んだ熱海富士を優勝決定戦で下し、２場所連続２度目の賜杯を抱いた。白鵬以来２０年ぶりの新大関として、双葉山以来８９年ぶりに新関脇、新大関の連続優勝を果たした。

千秋楽の表彰式の国歌斉唱で「君が代」を歌った安青錦。九州場所を終えてからＹｏｕＴｕｂｅなどを通して覚えた。「練習しましたけど、まだ完璧じゃないと思う。もうちょっと綺麗に歌えるように頑張りたいです」と語った。そして「日本で生活する上では、やっぱり知ってた方がいいなと感じた」と明かした。

春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）では綱とりに挑む。欧州出身として初の横綱誕生の期待が高まる。