26日から全国で放送されるローソンの新CMに松山ケンイチ（40）、川栄李奈（30）、王林（27）、梅沢富美男（75）が出演。

【映像】今年チャレンジしたいことを明かす松山ケンイチ

放送開始に合わせて公開されたインタビューで、新CMにちなみ“今年チャレンジしたいこと”を聞かれた松山と王林は次のように答えた。

松山「僕は前からやっているけれど、野菜作り。基本トマトとハーブを攻めているので、より効率的に、いろいろなやり方で少しでも収穫量を多くしたいと思っている」

王林「私はちゃんと目をつぶって寝るということをできるようになりたい。多分まぶたが足りていない。いつも寝るときに目があいていて、みんなをおどろかしてしまっている」

一方、空から降ってきてほしいくらい、いま一番ほしいものを聞かれた川栄と梅沢は次のように答えた。

川栄「体力が年々なくなってきているということを実感している。2年前はもう少し走っていても、ハアハアしなかった。もっと元気だったのにと思っていたので結構ショック。もう少し体力つけたい」

梅沢「私の場合は、ご存じの通り年齢も年齢だから健康と若さ。それと時間。1日24時間だけれど、私はぜひ48時間ぐらいほしい」

（『ABEMA Morning』より）