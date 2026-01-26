ポスティングシステムでブルージェイズに入団した岡本和真内野手（２９）が重責を背負わされている。ブルージェイズのオフはカイル・タッカー、ボー・ビシェット、コディ・ベリンジャーと大物ＦＡの獲得に失敗。特にゲレーロ・ジュニアとチームを長年けん引したビシェットは再契約寸前でメッツにさらわれ、痛すぎる戦力ダウンとなった。

有力な大型補強は岡本だけとなり、今からルーキーに過度な期待が集まっている。地元メディア「ジェイズジャーナル」は「この大胆な移籍がブルージェイズの成功のカギとなる。タッカー、ビシェット、ベリンジャーを獲得できなかったチームにとって、特に攻撃面で重要な意味を持つ。事実上、去ったビシェットが毎年提供していたエリート級の活躍の一部を補うことを期待している。つまり、この日本人スターが元遊撃手（ビシェット）のことを忘れさせてくれることだ。今年のチームの成功は岡本がどう成長するかにかかっている」と強調している。

新天地での活躍を期する岡本だが、補強の失敗のツケをすべてかぶらされてはたまらない。いきなり重すぎる荷物を課せられてしまったか。