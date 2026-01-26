高木豊、巨人・田中将大の起用法を予想「200勝もしたからね」
元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。巨人・田中将大の起用法を予想した。
田中将大
○巨人・田中将大の起用法
この動画では、巨人の先発ローテーションを高木氏が予想する企画を実施。森藤恵美から田中将大の起用法について問われると、高木氏は「状態次第だけどね」と前置きした上で、「去年とあまり変わらないというのであれば、本当に谷間で投げさせるというか。そういうことだろうな」と予想した。
さらに、高木氏は「200勝もしたからね。そんなには執着して使わないと思う。力がある選手を使うと思う」と推察していた。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は300万回を超える再生数を記録している。
