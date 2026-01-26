Ｓｎｏｗ Ｍａｎの渡辺翔太が２６日、都内でイタリアのレザーブランド・ＴＯＤ’Ｓ（トッズ）のブランドアンバサダー就任記者会見を行った。

日本人男性では史上初のアンバサダー。お気に入りのアイテムは、この日も披露したミニバッグで「荷物が少ない方なので僕にぴったり。毎日のように肩から下げています。革の風合いも楽しめるのが魅力的」と愛着を語った。

バレンタインを控え、Ｓｎｏｗ Ｍａｎのメンバーにどんなプレゼントを贈りたいかを聞かれると「革製品かな。どこまでいっても男集団なので、みんな革とかに弱いんですよ」とイメージした。

なかでも阿部亮平の名前を挙げ「阿部ちゃんは朝の（日本テレビ系）『ＺＩＰ！』のパーソナリティーをやってる。僕とおそろいの肩掛けのカバンを身につけて日本テレビに行ってもらうのがいいんじゃないでしょうか」と笑わせた。阿部の話をするとよく取り上げてもらえることまで明かし「阿部ちゃんこそクリーンなので」と持ち上げていた。

トッズは、イタリア・アドリア海沿岸のマルケ州で１９７０年代後半に誕生した。職人による革製品作りの伝統を継承し、普遍的なライフスタイルを届けている。