irienchyが、1月26日に行われた結成6周年記念ライブ＜こたつとみかんとイリエンチー＞にてメジャー1stアルバム 『UNiQUE』を3月4日（水）に配信リリースすることを発表した。

◆＜こたつとみかんとイリエンチー＞ライブ写真

アルバムの収録楽曲、ジャケットなどの詳細は後日解禁となる。

さらに、リリース日の翌日3月5日より福岡・愛知・大阪・東京の4都市を回る＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞の開催も発表。各都市、ゲストアーティストを迎えての対バンとなっており、こちらのゲスト等も追って発表されていく。

■メジャー1stアルバム『UNiQUE』

2026年3月4日（水）配信スタート

詳細後日発表

■＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞

2026年

3月5日（木）福岡 LIVE HOUSE OP’s ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

4月10日（金）愛知 ell.SIZE

OPEN18:30 START19:00

4月11日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

5月2日（土）東京 Shibuya Milkyway ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00 受付期間：1月26日(月)13:00 〜各地公演前日23:59

※本受付は先着となります

※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます