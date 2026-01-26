衆議院議員選挙が27日公示されます。山形県内の3小選挙区からはあわせて10人が立候補を予定していて選挙戦に臨みます。



今回の衆院選山形県選挙区には県1区と2区が3人ずつ、3区は4人のあわせて10人が出馬を予定しています。



県1区から立候補を予定しているのは、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）。



前職・遠藤利明さんの長男で山形県議会議員を辞職して出馬する自民党・新人の遠藤寛明さん（39）。





英会話教室の講師で今回初めて選挙に臨む参政党・新人の桜田恭子さん（44）です。県2区から立候補を予定しているのは自民党・前職で農林水産大臣の鈴木憲和さん（43）。前回の衆院選で比例東北ブロックで当選した国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）。共産党置賜地区委員会の委員長を務める共産党・新人の岩本康嗣さん（60）です。県3区から立候補を予定しているのは、元こども政策担当大臣で自民党・前職の加藤鮎子さん（46）。天童市出身で政治塾の「松下政経塾」出身の中道改革連合・新人、落合拓磨さん（28）、去年の鶴岡市長選挙にも立候補した国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）、兼業農家で新庄市の東北農林専門職大学の学生でもある参政党・新人の遠藤和史さん（60）です。おととし10月以来となる今回の衆院選は、前回の選挙で自民党と連立政権を組んでいた公明党が立憲民主党と新党「中道改革連合」を結成するなど新たな構図で行われる選挙となります。県選挙区では立憲民主と国民民主それに連合山形で統一候補を擁立していた「2党1団体」の協力体制が棚上げとなり、県3区には中道と国民の両党がそれぞれの独自候補を擁立します。また、解散から投開票までの日数は戦後最短の16日間で超短期決戦となります。県内全体の有権者は12月1日現在、86万223人となっています。衆院選は27日に公示され、2月8日に投開票が行われます。