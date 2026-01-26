´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼Èë½ñ¼¼Ä¹¡¦»º¶ÈÄÌ¾¦ÉôÄ¹´±¡¢Àø¿å´Ï¼õÃí¤Ë¸þ¤±¥«¥Ê¥À¤Ø½Ð¹ñ¡Ä¡Ö»º¶È¶¨ÎÏ¤ÇÆÍÇË¡×
Õª·®¿¢¡Ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥ó¥·¥¯¡ËÂçÅýÎÎÈë½ñ¼¼Ä¹¤¬ÀïÎ¬·ÐºÑ¶¨ÎÏÂçÅýÎÎÆÃ»È¤È¤·¤Æ60Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6Ãû4000²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥«¥Ê¥À¡Ö¼¡À¤ÂåÀø¿å´Ï¡×¼õÃíÀï¤Î¤¿¤á¤Ë26Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ï¶âÀµ´±¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë»º¶ÈÄÌ¾¦ÉôÄ¹´±¡¢Íûï°竽¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥Á¥ç¥ë¡ËËÉ±Ò»ö¶ÈÄ£Ä¹¤âÆ±È¼¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¥³¥ê¥¢¡×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÈHD¸½Âå½Å¹©¶È¤Î¤Û¤«¡¢¸½Âå¼Ö¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤Î´Ú¹ñ´ë¶È¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¡£
Õª¼¼Ä¹¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢½Ð¹ñÁ°¤Ëµ¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ²æ¡¹¤ÎÀø¿å´Ï¤ÎÍ¥½¨¤ÊÀÇ½¤È¤È¤â¤ËÎ¾¹ñ´Ö¤Î»º¶È¶¨ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î°Õ»Ö¤ò¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤ÎºÇ¹â°Ìµé¤È²ñ¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ëÊý¿Ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤Î¼õÃí¤Î·ï¤ÏºÇ¶á¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÉ±Ò»º¶È»ö¶È¤Î¤¦¤ÁºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâÀ¸»ºÍ¶È¯¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤â40Ãû¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¼õÃí¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð300°Ê¾å¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¶ÈÌ³¤¬À¸¤¸¤Æ2Ëü·ï°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤ÎÀø¿å´Ï¼õÃíÀï¤ò³Ú´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Õª¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÀø¿å´Ï¤Î¼õÃí¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñ¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÎ¾¹ñ¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ï¼«Æ°¼Ö¡¢ÀèÃ¼²½³Ø¤Ê¤ÉÀ½Â¤¶È¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤¬Àø¿å´Ï³«È¯½é´ü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÅÀ¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤ÈÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÀ½Â¤¶Èµ»½Ñ¶¯¹ñ¡×¤ÎÎ¾¹ñ¤Î¶¥Áè¤ÏÀø¿å´Ï¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ê¤¯»º¶È¶¨ÎÏ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯¡¢Î¾¹ñ¤ÎÀø¿å´Ïµ»½Ñ¿å½à¤ò°ì¼¡Åª¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¸½ÃÏ¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¹ñËÉÄ´Ã£Ã´ÅöÁê¤â¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡ÊÅ¬³Ê¸õÊä¡ËÁªÄê¸å¤Ë¡Ö·³»öÅª´ð½à¤Ï¤¹¤Ç¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥«¥Ê¥À·ÐºÑ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎºÇ½ªÆþ»¥ÅÀ¿ô¤Î15¡ó¤¬»º¶Èµ»½Ñ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊITB¡Ë¤È¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¢¥«¥Ê¥ÀËÉ±Ò»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÅý¹ç¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎÆÃ»ÈÃÄ¤Ë¸½Âå¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»º¶È¶¨ÎÏ°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤À¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤òÍ×µá¤¹¤ë¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤È¸½Âå¼ÖÂ¦¤¬²ñ¤¤¡¢¿åÁÇ¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤ÎÁýÀß¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨ÎÏ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¡¦³¤¾åÉ÷ÎÏ³«È¯»ö¶È¤Ø¤Î»²²Ã¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Õª¼¼Ä¹¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÀø¿å´Ï¥«¥Ê¥À»ö¶È¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊËÉ±Ò»º¶È»ö¶È¤ÏÉð´ï¤ÎÀÇ½¤ä¸ÄÊÌ´ë¶È¤ÎÎÏÎÌ¤À¤±¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆÈ¥Æ¥£¥Ã¥»¥ó¥¯¥ë¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ê¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊTKMS¡Ë¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¡¦¹Û¶È³«È¯¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Þ¤ÇÊñ³ç¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤¿¡£
ÆÃ»ÈÃÄ¤Ï¥«¥Ê¥À¤ËÂ³¤¤¤Æ19²¯¥É¥ë¡ÊÌó2925²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂ¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥ÈÄ´Ã£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤âË¬Ìä¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Á¥ç¥ó¥à¡×¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¤½£Æâ¤ÇºÇ¶á¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÊÝÊ¬Ìî¤Î¡Ö²¤½£Í¥Àè¼çµÁ¡×¤¬ÊÑ¿ô¤È¤Ê¤ë¡£
ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤ÏÕª¼¼Ä¹¤ÎÆÃ»ÈÇÉ¸¯¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÊÝ¡¦»º¶È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¶¨ÎÏ°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤ë·×²è¤À¡£Õª¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ë¡ØËÜÅö¤ÎÍ§¤ÏÅß¤ËË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£½µ¥«¥Ê¥À¤ÏÉ¹ÅÀ²¼30ÅÙÁ°¸å¤Î¹ó´¨¡×¤È¤·¡Ö¼õÃí¤Î²ÄÇ½À¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¿´¤òÅÁÃ£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤éºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£