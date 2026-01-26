笑福亭鶴瓶＆明石家さんま、『徹子の部屋』50周年SPに出演決定 黒柳から“大竹しのぶ”ものまねを無茶ぶり
笑福亭鶴瓶＆明石家さんまが、2月1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）にゲスト出演することが決定した。
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
すでに『徹子の部屋』初出演となるSnow Man・目黒蓮の登場が発表されているが、それに続くゲスト解禁第2弾として、BIGな2人がお祝いに駆けつける。
これまで40周年、45周年、50年目突入など『徹子の部屋』の大切な節目にゲスト出演し、黒柳と息の合ったトークで番組を盛り上げたさんま。今回は50年来のつきあいがある先輩・鶴瓶とともに登場する。
2人とは、トークテーマが書かれたカードを選んでおしゃべりする恒例企画“カードトーク”を展開。“50年前”というテーマでは、『徹子の部屋』がスタートした1976年ごろ、それぞれどんなことをしていたかを語り合う。さんまは当時、落語家・笑福亭松之助さんに弟子入りして2年ほど…。初めてやさしく声をかけてくれた先輩が、同じ笑福亭門下の先輩である鶴瓶だったといい、ある冬の夜、鶴瓶の温かさが身に染みた思い出を激白するが、その話には続きがあり、さんまのトークは次第に鶴瓶への文句に変わっていく。
さらに、さんまは鶴瓶が好感度ばかり気にしているとも暴露、鶴瓶とのマル秘エピソードを次々と放出。2人の『徹子の部屋』初出演時のVTRも振り返り、鶴瓶もさんまも「2人とも若いなぁ！」と懐かしむ。
その後、かなり強引に“ものまね”というカードを引かされてしまった2人。「なんかやって！」と無邪気にお願いする黒柳に、さんまも鶴瓶も「オレら、ものまねタレントちゃいまんねん！」と文句を言いつつ、秘蔵のものまねを絞り出す。ところが、黒柳は「大竹しのぶさんのものまね、できません？」と無茶ぶりする場面も。
また、“鶴瓶さんに見せたい徹子の部屋”というコーナーでは、これまで『徹子の部屋』に芸人たちが出演した回の映像を大特集。豪華メンバーがネタやトークを披露して玉砕した伝説の名場面を振り返り、さんまは大爆笑。鶴瓶も「徹子さんとお笑いの絡みはやっぱりオモロイ！」と大絶賛する。
そのほかにも、黒柳は2人に無茶ぶりを連発したり、「それは芸とは思えない」「面白くないから次のカードいきましょう」など思ったことをズバズバ。すっかり翻弄された鶴瓶は「徹子さんには絶対に勝たれへん…」「こんなオモロイ司会者は、ほかにはいない」と完敗宣言。さんまも「トーク番組をやってるこの2人がそろっても…黒柳さんはスゴイと思う」と感服していた。また、鶴瓶＆さんまは明日解禁予定の豪華ゲストとも爆笑トークを繰り広げる。
