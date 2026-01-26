鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第2回が25日放送され、世帯平均視聴率が11・7％だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・4％。

第1回は世帯13・3％、個人8・4％だった。

妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。

儀堂に成り済ました早瀬（鈴木亮平）を待っていたのは、残酷な運命だった。

合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」という非情な宣告だった。

極限状態の中、早瀬は一香（戸田恵梨香）から儀堂の裏の顔、そして二人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海（山口紗弥加）の“嘘”。信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。

そして、事態は急展開を迎える。

主題歌はMr．Childrenの新曲「Again」。