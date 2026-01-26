5月末で活動を終了する人気アイドルグループ「嵐」が、3月13日からスタートするラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の開幕を前に、およそ5年ぶりとなる待望の新曲「Five」をデジタルシングルとしてリリースすることが1月26日、公式サイトなどで発表されました。



今作は、まず2026年3月4日（水）午前0時より、各音楽配信サービスにてデジタルシングルとして配信が開始されます。

また5月31日（日）には、「ファミクラストア オンライン」限定でCDシングルとしても発売されることが決定しました。



限定盤となるCDシングルには、新曲「Five」のミュージックビデオとメイキング映像を収録したBlu-rayまたはDVDが付属します。予約受付は、1月26日の正午より2月23日（月・祝）23時59分までとなっており、嵐ファンクラブ会員以外の方も購入が可能となっています。



