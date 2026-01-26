¡ÖGoogle ¥Çー¥¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤ÏÉü¸µ¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¼Ì¿¿¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤é¥´¥ßÈ¢¤òÃµ¤¹¤è¤¦¥°ー¥°¥ë¤¬Ãí°Õ´µ¯
¡¡Google¤Ï¡¢Google¥Õ¥©¥È¤Î¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡ÖGoogle ¥Çー¥¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤Ï¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¶¼º¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÉü¸µ¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖGoogle ¥Çー¥¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±µ¡Ç½¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Çー¥¿¤ò³°Éô¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Google ¥Çー¥¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤Ï¡¢¸½ºß¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î¥³¥Ôー¤òºîÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢Google°Ê³°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ø¥Çー¥¿¤ò°Ü¤¹ºÝ¤ä¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤òºîÀ®¤¹¤ëÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥´¥ßÈ¢¤«¤é´°Á´¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Google ¥Çー¥¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥´¥ßÈ¢¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´°Á´¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Google ¥Çー¥¿ ¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¤âÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°ー¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¶¼º¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥´¥ßÈ¢¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£