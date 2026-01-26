¥ä¥Þ¥Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥«¥¸¥å¥¢¥ë´É³Ú´ï¡ÖTrova¡Ê¥È¥í¡¼¥ô¥¡¡Ë¡×¡×¤òÈ¯Çä
¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë´É³Ú´ï¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTrova¡Ê¥È¥í¡¼¥ô¥¡¡Ë¡×¤ò5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä´É³Ú´ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤Ê±éÁÕÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤´É³Ú´ï¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë´É³Ú´ï¡ÖVenova¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»°è¤ä¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢´É³Ú´ï½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë´É³Ú´ï¡ÖTrova¡×¡Ê¡ÖTrova¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTromba¡×¤È¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖNova¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡Ë¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¶â´É³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶â´É³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡£±ßÅû´É¤òÊ¬´ô¤µ¤»¤¿¡ÖÊ¬´ô´É¹½Â¤¡×¡Ê¡ÖÊ¬´ô´É¹½Â¤¡×¤Ï¡¢±ßÅû´É¤òÊ¬´ô¤µ¤»¤ë¹½Â¤¡£¤³¤Î¹½Â¤¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ßÅû´É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±ß¿í·Á´É³Ú´ï¤Î²»¶ÁÆÃÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î²»¿§¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¤âÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³¬¤òºî¤ë¥Ð¥ë¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¹½Â¤¡Ë¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»Ø¤Å¤«¤¤¤Î½¬ÆÀ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¼ê·Ú¤Ë±éÁÕ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï5·î
¥ä¥Þ¥Ï¡áhttps://jp.yamaha.com