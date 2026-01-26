Fast Fitness Japan¡¢24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ê¡²¬Âç¶¶Å¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖANYTIME FITNESS¡Ê¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢1·î23Æü¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤ËÊ¡²¬Âç¶¶Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹µ¡²ñ¤Î¹¹¤Ê¤ëÁÏ½Ð¤È¤Ê¤ë½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¾Í¤Ç¸½ºß¡¢À¤³¦30¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç5500Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤ËÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¸¥à¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ë½ÐÅ¹¡£ºòÇ¯6·î¤ËÁ´¹ñ1200Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë²ñ°÷¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ï
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ê¡²¬Âç¶¶Å¹
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÆî¶èÂç¶¶1¡Ý2¡Ý15 RE second 3F
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
Fast Fitness Japan¡áhttps://www.fastfitnessjapan.jp