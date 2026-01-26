¥¦¥Ö¥í¡¢¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤«¤é45mm¡¦42mm¡¦33mm¤Î3¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«
¥¦¥Ö¥í¤Ï¡¢1980Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Æü¡¢¥Ë¥è¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Àº¿À¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÂ¤¤Î¼«Í³¤ò¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿3¤Ä¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡£45mm¡¢42mm¡¢33mm¤Î3¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£·ÚÎÌÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ã±°ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
45mm¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¦¥Ö¥í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¥À¥¤¥¢¥ë¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Îµ¡Ç½À¤È¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¤Î½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥µ¡¼¥¯¥ë¾õ¤Î¥¹¥Í¥¤¥ë»Å¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡¢¥¦¥Ö¥í¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÆÃÄ§¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
42mm¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3ËÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¿Ë¡¢6»þ°ÌÃÖ¤ÎÆüÉÕÉ½¼¨Áë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âËÜ¼ÁÅª¤Ê·Á¤Ç¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ì¥¤»Å¾å¤²¤Î¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¥À¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢Æ±¿§¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥Ö¥í¤ÎÆÈ¼«À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥ß¥é¥Í¡¼¥¼¥á¥Ã¥·¥å¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¹©É×¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î3D¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ï45ÅÙ¤Ç¿¥¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¡¼¥¹¤ÎÎØ³Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤ËÈóÂÐ¾Î¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë42mm¤Ë¤Ï¡¢Ìó48»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¼«Æ°´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
33mm¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢µ®¶âÂ°¤Îµ±¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ±¤¤òÊü¤Ä¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×Ìó0.8¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬36¸Ä¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷Âô¤òÊü¤Ä¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤Î¥°¥ì¡¼¤È¥»¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.hublot.com/ja-jp