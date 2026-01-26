¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¿©ÉÊ¡¢¶ñºà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¥ê¥Ã¥Á Çß¤¸¤ã¤³¤ª¤«¤«¡×¤òÈ¯Çä
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¿©ÉÊ¤Ï¡¢2·î2Æü¤Ë¡¢¶ñºà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó ¤ª¤Ë¤®¥ê¥Ã¥Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖÇß¤¸¤ã¤³¤ª¤«¤«¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¥ê¥Ã¥Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¶ñºà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡£¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤ò2²ó¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¶ñºà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñºà¤ÎÌ£¤¬¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤ß¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ä¿©´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¶ñºà¤Ë¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤¯¤êÊý¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤óÌó120g¤ò½Ä¤Ë¹¤²¤ë¡£¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë1ÂÞ¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¶ñ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¼êÁ°Â¦¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ÆÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¶ñºà¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¹¥¤ß¤Î·Á¤Ë¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Î¤ê¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¥ê¥Ã¥Á Çß¤¸¤ã¤³¤ª¤«¤«¡×¤Ï¡¢5¼ï¤Î¶ñºà¡ÊÇß¡¦¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡¦¤«¤Ä¤ªÀá¡¦¤ì¤ó¤³¤ó¡¦¤´¤Þ¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡£Çß¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¤«¤Ä¤ªÀá¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤Î»ÝÌ£¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¤Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¿©´¶¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê2024Ç¯10·î¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÄ´¤Ù¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò·î2²ó°Ê¾å¤Ä¤¯¤ë½÷À n¡á300¡Ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤¬¡Ö²ÈÄí¤Ç¤è¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ñºà¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÇß¡×¤Ï1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÇß¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔËþÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇß¤Î¼ï¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¡ÖÇß¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢ÇòÊÆ¤Î¤ß¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Ê2025Ç¯9·î¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÄ´¤Ù¡ÊÇß¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í n¡á172¡Ë¡Ë¡£¡Ö¤ª¤Ë¤®¥ê¥Ã¥Á Çß¤¸¤ã¤³¤ª¤«¤«¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Çß¤Î¼ï¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ñºà¤ÎÌ£¤¬¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤ß¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Ä´Íý¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ä´ÊÊØ²½¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤Ê¿©À¸³è¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï220±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¿©ÉÊ¡áhttps://www.kikkoman.com/jp/kfp