¥Þ¡¼¥Ê¡¢ÍÆ´ï¤Î¤¹¤ß¤Þ¤Ç¤¹¤¯¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®Ä´Íý¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ÖÄ´Íý¤â¤Ç¤¤ë¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤òÈ¯Çä
À¸³è»¨²ß¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Ê¤Ï¡¢¡ÖÄ´Íý¤â¤Ç¤¤ë¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤ò1·î23Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢ºÙ¤¤ÉÓ¤ä¶¹¤¤ÍÆ´ï¤Î¤¹¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤È¤Î¤³¤È¡£ÀèÃ¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¯¤·¤Ê¤ë¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥à¤òºÎÍÑ¡£¿©ºà¤ò¤«¤½¸¤á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤¯¤¨¤ë¡£
ÊÁÊÁ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó23cm¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ä¥¸¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¡¢¿¼¤á¤ÎÍÆ´ï¤ÎÄì¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡£ÂÑÇ®²¹ÅÙ¤Ï230¡î¤È¹â¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®Ä´Íý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÖ¤¤¤¿»þ¤Ë¼«Á³¤ËÀèÃ¼¤¬Éâ¤¯Àß·×¤Ç¡¢°ì»þÃÖ¤¤ÎºÝ¤â±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Þ¡¼¥Ê¡áhttps://marna.jp