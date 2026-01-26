µÜÂôÉ¹µû¡¡¼èºàµ¼Ô¤ò±é¤¸¡Ö¤³¤ÎÀè¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤ë»þ¡¢ÊÑ¤ï¤ë¡×¡¡ÅÏÊÕ¸¬¤È¤Î¶¦±é¤âÆÀ¤¬¤¿¤¤ºâ»º¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼Æà½ï¼ç±é¤Ç¡¢¼ºí©¤·¤¿É×¤Î¡È°äÂÎ¡É¤ò¸íÇ§¤·¡¢ÊÝ¸±¶â5000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¡¹¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£µÜÂô¤Ï¥´¥·¥Ã¥×»ï¡Ö½µ´©¥ê¡¼¥¯¡×¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Å·Æ¸ÌïÀ¸Ìò¤À¡£
¡¡Å·Æ¸¤Ï¸µÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ¶»¡ÎÏ¤ä´Ñ»¡ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¿¿Áê¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¡£º£¤Þ¤Ç²¹¸ü¤Ê¿ÍÊª¡×¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÅÏÊÕ¸¬¤È¶¦±é¤·¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¡¢°µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤ÎÅ·Æ¸Ìò¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡26Æü¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¡¢¾¾²¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¤ÎÉ×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡¦Æ£Ã«ÎÜÈþ»Ò¡ÊÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£À»»Ò¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤«³ëÆ£¤¹¤ë¤¬¡¢Å·Æ¸¤¬¤½¤Î»à¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¯¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¤Ä¤Î»¦¿Í»ö·ï¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¡£Ã±¤Ê¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀ»»Ò¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¥É¥é¥Þ¤¬µÞÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤µ¤ì¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¼èºàµ¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¡ÖÎ¾Êý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤ë»þ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤Èµ¼Ôµã¤«¤»¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£