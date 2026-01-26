¹ÄÂ²¤¬°ÛÎã¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç1300Ëü±ßÄ¶½¸¤áÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¡ÈÇ½¡É¾å±é¡ÖÉü¶½¤Î°ì½õ¤Ë¡×ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬Ç½ÅÐ¤Î¡Ö¼¿¹©·Ý¡×»Ù±ç
¹Ä¼¼¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤òµ§Ç°¤¹¤ë¡ÖÇ½¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·ºî¤ÎÇ½¡¢¡Ö¼¿¶¡ÍÜ¡×¡£
»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬±Ó¤Þ¤ì¤¿ÏÂ²Î¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç½³Ú»Õ¤Î´ÑÀ¤À¶ÏÂ¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¡¢¼¿¤Î¿¦¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Ç½¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¿Í¤¬¥¦¥ë¥·¤ÎÌÚ¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¼ù±Õ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¡¢¡Ö¼¿¤«¤¡×¤Ê¤É¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤¬ÈïºÒ¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ½ÅÐÅÁÅý¤Î¡Ö¼¿¹©·Ý¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬È¯µ¯¿Í¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3¥«·î´Ö¤Ç1300Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¼¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Éü¶½¤òµ§Ç°¤·¤ÆÇ½¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉü¶½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¿®¤¸¡¢ËÜÆü¤Þ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¿¤ÎÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¡£
ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¼¿¶¡ÍÜ¡×¤Î¾å±é¤¬Â³¤¡¢¤¤¤Ä¤«Ç½ÅÐ¤ÎÃÏ¤Ç¤âÈäÏª¤Ç¤¤ëÆü¤ò´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£